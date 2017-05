El Balonmano Nava presinde de Óscar Perales

No ha habido que esperar mucho. Tan solo dos días después de despedir de manera oficial la temporada, el Viveros Herol Balonmano Nava ha comunicado que Óscar Perales no continuará la próxima temporada al frente del primer equipo en la División de Honor Plata. Una decisión previsible y que no ha sorprendido a la afición navera tras una temporada en la que a pesar del haber conseguido la permanencia en la categoría el equipo ha rendido por debajo de las expectativas previstas por la junta directiva.

«Concluida la temporada, el Club Balonmano Nava anuncia que la etapa de Óscar Perales al frente de la primera plantilla y dentro de nuestra familia ha finalizado. El club agradece al técnico los servicios prestados, la profesionalidad y el trabajo desempeñado con el Viveros Herol, con el que ha conseguido la permanencia en la División Honor Plata, categoría en la que el equipo luchará por cuarto año consecutivo. Le deseamos toda la suerte en los proyectos que emprenda de aquí en adelante, sabiendo que la familia del Balonmano Nava cuenta con un aficionado más allá donde vaya», expresaba el comunicado del club de Nava de la Asunción, en el que también se asegura que en los próximos días se dará a conocer el nombre del nuevo entrenador del equipo.

El técnico cántabro llegó al banquillo del Viveros Herol Nava el pasado verano sustituyendo a Álvaro Senovilla, el entrenador de los de Nava de la Asunción durante las dos temporadas anteriores. A pesar de no contar con experiencia al frente de equipos sénior, la directiva del club navero confió en Perales para dirigir el nuevo proyecto del equipo, con el que pretendían volver a disputar la fase de ascenso a Liga Asobal, tal y como ocurrió en la temporada 2014-2015, la primera en la historia del Balonmano Nava en la categoría de bronce del balonmano nacional. Sin embargo, las cosas no han funcionado de la manera que esperaban en la localidad segoviana, lastrados por un inicio de campaña en el que el equipo tan solo sumó un punto en las primeras siete jornadas.

Hace menos de siete días, el técnico cántabro aseguraba en estas mismas páginas su intención de seguir la próxima temporada en el banquillo navero. «A mi me gustaría seguir, pero ha sido un año complicado y duro para mi. En mi curriculum de entrenador mi primer año siempre estará ligado al Balonmano Nava. Si no sigo (como finalmente ocurrirá), el equipo tendrá un socio más apoyando desde la grada siempre que pueda», manifestó Óscar Perales, quien mantuvo horas después del partido frente al Cajasur Córdoba una reunión con la directiva del club en la que se le manifestó su no continuidad en el equipo.

La de Óscar Perales es la segunda baja confirmada de cara a la próxima temporada. La primera fue comunicada tan solo unos minutos después del último partido de liga disputado en Nava de la Asunción y que significó la despedida de Simón García Candau del equipo tras seis temporadas por motivos laborales.

En cuanto al sustituto de Óscar Perales al frente del Viveros Herol Balonmano Nava, el principal favorito es el vallisoletano Daniel Gordo. El que fuera entrenador del Abanca Ademar durante tres temporadas ha dirigido la última campaña al Kyndil femenino de las Islas Feroes. Su nombramiento como nuevo entrenador del conjunto de Nava de la Asunción se producirá, salvo sorpresa de última hora, esta misma semana.