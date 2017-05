«Si no continúo, el Nava tendrá un socio más apoyando desde la grada»

En su primera temporada como entrenador de un equipo semiprofesional de balonmano, Óscar Perales ha logrado la permanencia del Viveros Herol Nava en una campaña complicada, en la que el fantasma del descenso ha sobrevolado Nava de la Asunción hasta la penúltima jornada. El técnico cántabro señala al mal inicio liguero como la principal causa por la que los naveros no han peleado por objetivos más ambiciosos durante la temporada. Aunque asegura que no se ha visto cuestionado a lo largo de la temporada, su futuro no está decidido: la continuidad o su relevo dependerá de la reunión que mantendrá el domingo con Julián Mateo.

–¿Son las semanas más tranquilas de la temporada?

–La anterior semana, tras conseguir la permanencia, la dimos libre, así que más tranquila y relajada imposible. Pero esta semana ya hemos vuelto al trabajo aunque con otra dinámica con el objetivo de terminar la temporada con otra victoria. Pero estamos mucho más tranquilos después de haber conseguido la salvación de forma matemática.

–El peso que se han quitado de encima ha sido enorme...

–La temporada ha tenido muchas idas y venidas. Todo se resume en el horrible inicio de temporada que nos ha lastrado todo el año. Al final cada punto ha sido vital porque tanto por arriba como por la zona baja la competición ha estado más igualada que nunca. Cada salida o cada partido a domicilio ha sido muy importante para nosotros y cuando hemos conseguido la victoria se celebra doble.

–¿Ha estado el descenso de categoría más cerca de lo que la gente puede pensar?

–Había muy buena plantilla pero el deporte se basa en dinámicas y en rachas. Nosotros hemos tenido malas rachas de dos meses y medio, y aunque tenemos muy buenos jugadores, no están acostumbrados a estar en la zona baja de la clasificación nada más que comenzar. Las expectativas las teníamos que generar nosotros mismos. Hemos tenido una plantilla que hemos tardado en conseguir que sea un equipo. Aún así dependíamos de nosotros en las últimas jornadas, pero ojalá nos hubiéramos salvado en febrero para poder mirar mucho más arriba. Pero hay que ser realistas y saber que nos ha costado sumar puntos. En esta temporada el Balonmano Nava ha sido capaz de lo mejor y lo peor.

–¿Qué le ha faltado al Nava?

–Empezar bien. Ya está. Ganar al Balonmano Ciudad Real en el primer partido de liga. Luego el Barcelona es superior a ti, aunque en Copa jugamos bien contra ellos. Aunque suene muy egoísta y a tirar balones fuera, si ganamos a Ciudad Real nos ponemos con dos puntos, empatamos con Alcobendas que es un equipo que va a jugar fase de ascenso… Fue un mal inicio en el que se puede englobar falta de experiencia, falta de rodaje, falta de confianza… Si se llega a empezar ganando en la séptima jornada no, habríamos estado con un punto, que fue lo que nos lastró. Los dos primeros meses fueron muy duros y nos han minado a lo largo de toda la temporada.

–¿Han pesado las altas expectativas que generó la plantilla?

–Las expectativas las teníamos que crear nosotros mismos. Está claro que se había hecho un esfuerzo muy grande para mejorar la plantilla con respecto al año pasado y no tener que sufrir como se ha hecho. Pero lo bueno y lo malo del deporte es que sobre el guión todo es muy bonito pero luego la realidad es totalmente distinta. A nosotros nos ha costado demostrar que somos un buen equipo que juega bien al balonmano. Nos ha costado entrar en una dinámica positiva y creernos nuestras posibilidades. Nos creó angustia y ansiedad ver que en la octava jornada apenas teníamos opciones de jugar la fase de ascenso a Asobal que era el objetivo. Había que ser realistas y mirar para atrás. A medida que avanzó la liga cada vez quedaba menos puntos para asegurar la permanencia y eso genera angustia y ansiedad a los jugadores, la afición y el cuerpo técnico.

–Ha mencionado falta de confianza e incluso agobios ¿llegó a pensar que no serían capaces de sacar al equipo adelante?

–Hubo un momento muy crítico que fue la visita a Carabanchel. Si llegamos a perder allí habría sido muy complicado levantar el vuelo. Después de Carabanchel encadenamos varias victorias. Pero si llegamos a perder se nos habría puesto todo muy cuesta arriba, tanto en la clasificación como en la situación de la plantilla. Ese fue el punto de inflexión de la temporada.

–¿Ha llegado a sentirse cuestionado en algún momento?

–Primero por mi mismo. Soy una persona a la que le han enseñado a hacer las cosas lo mejor posible. Como este mundo se basa en resultados y nos hemos vuelto muy ‘cortoplacistas’ está claro que el primero que se cuestiona soy yo. Pero siempre he tenido confianza plena en mi trabajo y en los jugadores. Cada semana íbamos con todo a cada batalla, pero luego por unas cosas o por otras los resultados no llegaban. En el deporte está claro que hay un objetivo y cuando no se consigue algo no se está haciendo bien. Desde mi punto de vista me llevo muchas cosas. Tengo la mochila cargada de momentos buenos y malos que espero me hagan mejor persona y mejor entrenador. Siempre nos hemos sentido arropados por la afición y la plantilla ha tratado siempre de ser una piña aunque ha habido momentos muy jodidos que generan dudas.

–¿Y por la afición o la directiva?

–En el sentido de tener que ganar o temer por mi puesto no. La mayor de las presiones me la he puesto yo. En mi primer año de entrenador no podía descender al Balonmano Nava. No me he sentido cuestionado porque creía en mi trabajo y en la plantilla.

–¿Seguirá la próxima temporada?

–No tengo ni idea. Todavía no ha terminado la temporada y muchos jugadores no saben su futuro. Supongo que el sábado tendremos una cena para despedirnos todos y sentarnos a hablar de cara al futuro. No es una cuestión que me quite el sueño. Habrá que jugadores que sigan y otros que no. Habrá gente del cuerpo técnico que siga y otra que no. La junta directiva tomará las decisiones que consideren buenas. Si en el barco del Balonmano Nava de la próxima temporada consideran que tiene que estar Óscar Perales bienvenido sea, y si no, pues también. La incertidumbre de no saber en que categoría iba a estar el equipo la próxima temporada ha retrasado esto.

–¿Le gustaría seguir?

–A mi si me gustaría seguir la próxima temporada. Pero ha sido un año complicado y duro para mi. En mi curriculum de entrenador mi primer año siempre estará ligado al Balonmano Nava. Si sigo será genial. Y si no, el Balonmano Nava tendrá un socio más apoyando desde la grada siempre que pueda.