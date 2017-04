Sanción ejemplar para Miguel Ángel Peñas

El culebrón llega a su fin. Depués de las palabras de Miguel Ángel Peñas tras el partido del Aula ante Málaga, pedir perdón y ser sancionado de manera cuatelar, la Real Federación Española de Balonmano ha dictado sentencia y la propuesta de resolución del instructor de este procedimiento es la de sancionar al técnico vallisoletano con entre cuatro y seis meses así como una multa económica de 601 euros tras examinar los hechos acaecidos en la sala de prensa del Polideportivo Huerta del Rey aquel 25 de marzo y las alegaciones presentadas justo a continuación por el afectado.

Desde ahora, el técnico vallisoletano tiene un plazo de diez días para presentar nuevas alegaciones que considere oportunas con el objetivo de reducir al mínimo dicha sanción. Es decir intentar rebajar el nivel de la inhabilitación y que no sean mínimo cuatro meses alejado del banquillo.

Las reacciones no se han hecho esperar y tanto el club, como Miguel Ángel Peñas piensan que el castigo excesivo y desproporcionado. «Está fuera de lugar. Por mucho errores que cometamos nunca se pueda llegar a esos extremos, salvo que hagas algo muy grave», comentó el técnico que se siente como «cabeza de turco».

No entiende Peñas que él sea el único al que van a sancionar con todo lo que hubo en ese partido y opina que de no reducirse la sanción de nivel «no merecería le pena estar en el balonmano». Sus palabras no dejan entrever si seguiría al frente del equipo o si bien se alejaría de los terrenos de juego.

También se queja el técnico que la Federación no ha respondido a ninguno de los recursos presentados esta temporada el Aula Cultural, aunque desea que esta vez se le escuche y su sanción sea rebajada.

Al igual que el club se ha puesto del lado del entrenador, muchos otros también lo han hecho, por ejemplo el Atlético Guardés, que a través de un tweet expresó su apoyo a Miguel Ángel Peñas: «Todos nos podemos equivocar en unas palabras en un momento de tensión. @Miguel_bm_aula no se merece eso».