Guijosa: «Siento que somos héroes por cómo hemos jugado»

No mostraba Rafa Guijosa la satisfacción plena que da la victoria, pero de sus palabras se extrae cierta sensación de haber puesto todo lo que se tenía.

El técnico del Abanca Ademar analizó la derrota ajustada reconociendo que «en la primera parte hemos regalado y el Barça eso no lo perdona». No obstante, se mostraba «satisfecho por la reacción y por el saber estar de mi equipo, sobre todo los quince minutos últimos del partido. La sensación es de no estar contento, pero lo valoraremos, estoy muy orgulloso». Tanto es así que defendió que «siento que son unos héroes por cómo se han entregado contra el mejor equipo del mundo».

En un análisis técnico de mayor profundidad, Guijosa estimó que «nos queda un punto de mejora, un punto de exigencia para apretar más al Barcelona y vamos a seguir trabajando en ello».

El espíritu

Preguntado por el espíritu del equipo, que fue capaz de remontar cuando nada parecía hacerlo indicar, señaló que «el optimismo nos lo da el día a día, si veo como estamos trabajando estoy satisfecho, porque somos capaces de generar situaciones de contraataque, con alto nivel en defensa. Estamos controlando bien ataques y madurando a nivel táctico. Nos queda mejorar situaciones de acierto en el lanzamiento, es el punto de mejora en el que seguiremos trabajando».

Juanín falló la última ocasión marista, la que ponía el empate, pero Guijosa entendió que «está bien lanzado, Juan tiene crédito para fallar, es un gran jugador», para añadir de forma jocosa que «yo ya lo estaba celebrando, pero hablando en serio, es un punto que va a beneficiar al equipo por cómo hemos remontado».

La intervención de Juanjo en el partido y los minutos de los que dispuso también ofrecieron dudas por su alto nivel, dudas que Guijosa atajó rápidamente: «Quiero catorce juanjos, sus funciones en defensa son clave y en ataque también. Esto va de tomar decisiones, pero le pasa como a todos, a veces juega más y otras menos».

Mejor afición de España

La afición fue sin duda un factor determinante en cómo remó el equipo en los compases finales, algo que el entrenador aplaudió. «Este es el partido en el que más ha disfrutado el público y esta afición se merece que Europa la acoja con los brazos abiertos».