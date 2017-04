El Nava, a por todas

Hace siete meses muy pocos pensaban que el Viveros Herol Nava se encontraría en una situación tan delicada a estas alturas de la temporada. El conjunto dirigido por Óscar Perales experimentó el pasado verano una renovación de la mitad de la plantilla motivada por la retirada de pesos pesados del vestuario. La llegada de jugadores como Alexandre Tello o Antonio Llopis hacía suponer una temporada tranquila en la que incluso se pudiera soñar con volver a pelear por el fase de ascenso a Asobal. Pero las expectativas no se han cumplido y los de Nava de la Asunción se ha visto involucrados en una lucha por la salvación que puede ser agónica en sus últimas tres jornadas.

Tras perder frente al Torrelavega, el Zamora y el Amenabar ZKE, el equipo navero se ha vuelto a ver con el agua al cuello. No es una situación cómoda la que atraviesan, aunque cuentan a su favor con un calendario asequible sobre el papel en el que los de Nava dependen de sí mismos. Pero con tan solo seis puntos en juego, el margen de error es mínimo y los nervios y la tensión pueden aparecer en un equipo diseñado para cotas mayores.

Aún así, la confianza en sacar adelante el proyecto es máxima. El entrenador del equipo, Óscar Perales, asegura que para él «es una situación muy complicada», aunque matiza que el balonmano no deja de ser un deporte en el que a veces se gana y otras se pierde. Pero no por ello el entrenador cántabro se resigna. Apuesta por sus jugadores y por su calidad tras una Semana Santa en la que espera los jugadores tocados evolucionen favorablemente de sus dolencias físicas. Es el caso de Carlos Villagrán, que salvo contratiempo estará disponible para el encuentro frente al Balonmano Cisne aunque no al cien por cien. Más difícil es la presencia del lateral Sergio García, del que se espera pueda ayudar al equipo en las últimas jornadas.

Faltan seis puntos por disputarse y Perales solo contempla conseguir los seis. No le valen otras cuentas. Quiere tres victorias para confirmar la permanencia en División de Honor Plata y no contempla otras posibilidades. Hace unas semanas, parecía que con un triunfo más el equipo podría estar salvado. Si este se produce en la última jornada frente al CajaSur Córdoba –su principal rival por la salvación– el equipo navero tendría mucho ganado, pero no se quiere llegar a tal situación. El técnico pone como ejemplo al estudiante que se prepara solo la mitad de los temas que entran en un examen en su búsqueda del cinco raspado y que al final se encuentra con un suspenso. «Tenemos plantilla se sobra para lograr vencer los tres partidos. No podemos especular nada», subraya el técnico, quien recuerda que en su etapa como jugador no tuvo que afrontar situaciones similares.

La clave para lograr la permanencia en la categoría pasa la mejor versión del Nava. Esa en la que la defensa aprieta, incomoda y agobia a los atacantes rivales, permitiendo que el equipo también crezca en el apartado ofensivo donde es necesaria tener la mayor de las confianzas. Es la «cara A» del Viveros Herol, demostrada durante algunas jornadas de la presente temporada y con la que el equipo de Nava de la Asunción es capaz de competir contra cualquiera. Pero «la cara B», también habitual en muchos partidos de este año, puede dar con el equipo de vuelta en la Primera Estatal tres años después. «Nuestra cara B es demasiado negativa», apunta Óscar Perales, que se pregunta qué Nava saldrá a competir durante las tres últimas jornadas, si el equipo del que siempre se sienten orgullosos sus aficionados o el conjunto que juega al ‘tran tran’, como el sábado pasado en Zarautz. «Allí se junto todo en contra. Nos dieron una lección de humildad», afirma.

La situación no es cómoda, pero remontable. Para ello, hay que mirar al futuro. «La realidad es la que es. No nos podemos poner una venda en los ojos porque los puntos pasados ya no los podemos recuperar», concluye Óscar Perales.