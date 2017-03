El Recoletas cae ante un gigante

Un auténtico tsunami de balonmano pasó por Huerta del Rey para conseguir su 112 victoria consecutiva en la Liga Asobal. El Barcelona fue la apisonadora que se preveía con un juego varios escalones por encima de cualquier equipo español.

el partido 25 Recoletas Atlético Javi Díaz (8 paradas), Fernando (3,2 de penalti),

Roberto (1), Serdio (3), Turrado,

Miguel (1),

Víctor (4)

–siete inicial–, César (p.s.), Diego (3), Lorasque (1), Dujshebaev (6), Ruben Río (3), Serrano, Viscovich,

De la Rubia, Grossi.

38 FC Barcelona Ristovski (4 paradas),

Ariño (4), Lazarov (6,3 de penalti), Entrerríos (2), Sorhaindo (1), NGuessan, Saubich (6) –siete inicial–, Pérez de Vargas (12 paradas), Morros (1), Syprzak (6), Jallouz (1), Andersson (1), Tomás,

Rivera (6,1 de penalti),

Dem (3)

y Jicha (1). Parciales 3-2, 6-6, 7-9, 8-12, 9-12 y 12-17; 15-22, 17-24, 18-29, 20-32, 23-35 y 25-38. Árbitros Fernández Pérez y García Rodríguez (Andaluces). Excluyeron a Turrado (min .9 y 53), Dujshebaev (min.34), y a Andersson (min.28), Sorhaindo (min.35), Morros (min.50). Otros datos Encuentro televisado y disputado en un pabellón de Huerta del Rey, que registró la mejor entrada de la temporada con un total de 2.873 espectadores.

El conjunto azulgrana regresaba a la orilla del Pisuerga después de tres años ausente y en Valladolid se echaba de menos un partido de altísimo nivel. El Recoletas Atlético Valladolid fue el perfecto ‘sparring’ para los azulgranas. Era luchar contra auténticos molinos. El Barcelona tiene de todo y todo exquisito. Y por si fuera poco, cualquier error, cualquier pérdida, cualquier fallo de lanzamiento, se convierte en un contragolpe letal.

El Recoletas Valladolid saltó a la cancha dispuesto a ofrecer espectáculo, a ofrecer un buen partido a su afición compitiendo en cada balón. Con una defensa muy bien ordenada, consiguieron que los primeros diez minutos el marcador tuviese el color azul ante la algarabía del público. Los de Nacho González aprovecharon que la defensa azulgrana aún no había encontrado su sitio para deleitar a los aficionados. Pero el Barcelona no perdona. Ni una. La exclusión de Turrado a los nueve minutos marcó el vuelco del partido. El Barcelona puso de manifiesto en esta superioridad que no venía a pasar el rato a Huerta del Rey y dio enseguida la vuelta al marcador.

El técnico vallisoletano paró el partido para evitar que el Barcelona cogiese carrerilla y rompiese el encuentro, y lo consiguió a medias ya que mejoró la defensa y los catalanes estuvieron cinco minutos sin marcar, aunque en ese periodo los del Recoletas solo fueron capaces de hacer un gol (9-12). Los postes evitaron que el marcador se apretase y cuando se perdona a un rival como el Barcelona no hay nada que hacer.

El conjunto de Xavi Pascual se marchó al descanso con una ventaja de cinco tantos (12-17), que sin duda era un excelente resultado para el Recoletas. Ambos equipos habían puesto en pista a prácticamente todos sus hombres. El Recoletas, para dar descanso a la vez que mantener la intensidad. El Barcelona, para ofrecer el mismo ritmo endiablado e infernal sin perder ni un ápice de calidad, intensidad, lucha y velocidad.

Tras el paso por el vestuario, el Barcelona saltó a la cancha con una defensa mucho más ajustada, buscando interceptar las líneas de pase y al Recoletas se le apagaron las luces por momentos. Cada pérdida suponía un gol en contra. Era pelear contra un muro. Y a pesar de ello el Recoletas insistía una y otra vez haciendo más internacional si cabe a un Pérez de Vargas exquisito. Doce paradas en esta segunda mitad, casi todas desde los seis metros, acabaron por amargar a los de Nacho González, que intentaron mantener el tipo pese al chaparrón que les caía encima.

Al final, el 25-38 refleja la diferencia entre ambos conjuntos, pero el marcador esta vez era lo de menos. Huerta del Rey disfrutó con el partido y muy especialmente con sus jugadores. Una lástima que Sergio Grossi, que apenas ha disfrutado de minutos esta temporada, no tuviese el premio de anotar el penalti que lanzó. El Recoletas está empezando en Asobal y a buen seguro que en próximas temporadas limará diferencias.