«Mientras mi equipo me necesite, seguiré jugando en Valladolid»

Ya no es causalidad que el Recoletas Atlético Valladolid sea considerado como uno de los equipos revelación de esta temporada en la liga Asobal. En su primer año en la máxima categoría del balonmano español, está demostrando estar a la altura de algunos de los mejores clubes de la élite. Todos estos éxitos son fruto del trabajo diario que realizan dentro y fuera de la pista los jugadores. Y un claro ejemplo de esfuerzo y entrega siempre ha sido Roberto Pérez, que en el último partido fue uno de los mejores. El vallisoletano siempre soñó con jugar en Asobal con el club de su ciudad y para ello trabajó y luchó como el que más para conseguirlo. Pero su ambición no se queda ahí, y cada día se esfuerza en dar pasos hacia adelante para llevar a lo más alto el balonmano de Valladolid.

El equipo pasa por un buen momento, pero falta ganar lejos de Huerta de Rey, ¿no?

Hay que rematarlo empezando a puntuar fuera de casa. Sabemos que esta liga es muy difícil y que es muy complicado puntuar lejos de casa, pero trabajamos para ello. Hemos tenido varios partidos en los que casi lo logramos. Sería muy bueno poder ganar lejos de Huerta del Rey.

¿Es Guadalajara el lugar propicio para conseguirlo?

Todos los partidos que juegas fuera de casa son lugares propicios para ganar, salvo contra los rivales que todo el mundo sabe (Barcelona, Ademar y Naturhouse). Quizás Guadalajara sea el que más porque es donde nos toca jugar esta jornada y porque venimos de hacer buen partido ante Granollers. No tenemos que conformarnos con esa victoria.

Valladolid es uno de los equipos revelación de esta temporada, ¿esperaba tan buenos resultados?

En Huerta del Rey, con nuestra afición, nos sentimos muy cómodos. La afición es un jugador más y al final en balonmano cuando juegas con un jugador más ya sabes lo que pasa. Al final, tampoco creo que seamos el equipo revelación porque la liga muy disputada, pero sí que es verdad que estamos encontrándonos muy a gusto como equipo.

¿Miran solo por la permanencia?

Yo miro por la permanencia. Es el objetivo que tenemos. A partir de ahí, cuando la consigamos, yo seré de los primeros en luchar y en empujar para buscar otras metas. Nunca hay que ponerse techo, pero lo primero es mantenerse en Asobal.

¿Le vino bien la lesión de Río?

Lo que ha sucedido es que he tenido más minutos. Las lesiones, por mucho que se diga, no le pueden venir bien a nadie. Lo que debes hacer es aprovechar tu oportunidad, venga cuando venga y de la manera que venga. Hubiera preferido haberme reivindicado por otra circunstancia, pero al final ha sido por esto y yo lo único que pienso es en aprovechar mis oportunidades.

¿Fue su partido más redondo ante Granollers?

Salí muy contento. Tuve errores, pero fue uno de mis partidos más completos, sobre todo defensivamente. En ataque no estuve mal, pero valoro sobre todo el aspecto defensivo porque es uno de los pilares de este equipo.

El otro día le entraba todo.

Todo viene derivado del nivel de intensidad y de concentración que tú le pongas. El balonmano es cuestión de detalles, pero cuando vas intenso y vas duro, hay muchas más posibilidades de que las cosas salgan mejor. Cuanta mayor intensidad y ganas le pongas, mejor.

¿Cómo valora su temporada?

La veo bastante bien. El equipo esta muy bien sobre el campo, se está empezando a conocer más y eso se nota tanto dentro como fuera de la cancha. Somos una piña.

¿Llega el equipo preparado a esta recta final de temporada?

Será difícil, porque a Huerta del Rey todavía están por venir equipos de mucho nivel, pero creo que el equipo está preparado. Estamos entrenando muy bien, trabajamos mucho y se ve en cada partido.

¿Cuáles son las claves para que este equipo juegue así?

Es importante que entre todos nos llevamos muy bien y la preparación física, que nos preparan muy bien para estar a tope. Por otro lado, y no menos importante, está el club, que nos facilita mucho y nos permite centrarnos solo en lo que nos tenemos que centrar, y la ciudad, que siempre nos apoya.

Pasó varios años a caballo entre Nava y Valladolid, ¿le vino bien?

En Nava tuve muchos minutos y aprendí muchísimo. Eso me hizo crecer como jugador. No sería quien soy ahora si no hubiera pasado por allí.

¿Capitán en las sombras?

Más que eso diría que soy el nexo de unión en el vestuario. Me gusta ser el amigo y que el vestuario encaje, que es muy importante. El rol de capitán lo ejercen muy bien tanto Diego como Fernando.

¿Metas futuras?

Para esta temporada, la permanecía y estar lo más arriba posible en la clasificación para que el nombre de nuestra ciudad esté lo más alto posible. El resto ya se verá.

¿Se ve en otro equipo que no sea el Atlético Valladolid?

No. Soy de Valladolid, esta es mi ciudad y si mi equipo me necesita, voy a seguir aquí.

Con el paso de los años, su forma de jugar no ha variado.

Mi forma de jugar es ir de cabeza y hacia adentro, pero hay muchos detalles que con el paso del tiempo he ido puliendo. Si siguiera jugando como cuando era pequeño, que solo sabía fintar de brazo, no estaría donde estoy. Ahora hago otras cosas en ataque, me coloco mejor sobre el campo y defiendo mucho mejor. Tu estilo de juego es como tu personalidad, siempre la vas a tener.

¿Qué hará cuándo se retire?

Mi primera intención es buscar una profesión acorde con mi personalidad. De oficinista no me veo, por eso estoy estudiando las oposiciones para bombero, aunque no descarto entrar en los cuerpos de seguridad del Estado. También pienso en seguir ligado al balonmano, porque en este deporte he vivido momentos únicos.