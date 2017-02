«Tengo muchas ganar de volver a jugar en Huerta del Rey»

Huerta del Rey recibe a otros de los equipos grandes de la liga este fin de semana. El BM Granollers llega a Huerta del Rey con la intención de conseguir dos puntos, a sabiendas de que aquí tan solo ha ganado Puerto Sagunto en la primera jornada de liga. Se espera un encuentro vibrante, tanto o más que el de la primera vuelta, y supondrá el regreso de un vallisoletano a la que fue su casa durante muchos años. Gonzalo Porras, que debutó con Juan Carlos Pastor en Asobal, llega ahora a Valladolid como parte de la plantilla del BM Granollers. Un pivote formado en la casa y que conoce bien a los jugadores del Recoletas Atlético. Gonzalo tiene especial deseo de jugar en Huerta del Rey porque la última vez que lo hizo supuso su adiós y la desaparición del BM Valladolid. Ahora, en el bando contrario, viene al que fue su pabellón y dice haber avisado a sus compañeros de las dificultades que conlleva jugar en una pista como esta.

Sin duda, un partido especial

Vuelvo a casa después de que el BM Valladolid desapareciera. Al partido irán mis familiares y muchos amigos a verme jugar. Sin duda, será un ambiente especial y un encuentro difícil de olvidar. Tengo ganas de jugar ya.

Primera vez que se enfrenta al equipo de su ciudad, ¿qué siente?

Alguno podría decir que se siente presión, pero al contrario. Tengo muchas ganas de jugar un partido que para mí es especial y que espero poder disfrutar al máximo. También podré volver a sentir el calor de la afición de Valladolid, que aunque esta vez no esté de mi lado, gusta mucho poder jugar así.

La última vez que pisó Huerta del Rey se fue llorando, ¿tenía ganas de pisar otra vez la pista?

Tengo muchas ganas de poder volver a jugar en esta pista, porque me he criado en Valladolid y he crecido jugando en Huerta del Rey y colegios de Valladolid. Mi último partido no lo olvido, el BM Valladolid no pudo mantener la categoría y posteriormente sabíamos que podría desaparecer. Me marché llorando porque había dado todo por ese equipo y sabía que a lo mejor no podría volver. Por suerte, había gente que no quería que el balonmano muriese y ahora Valladolid ha vuelto a Asobal por la puerta grande.

¿Espera un gran recibimiento?

Ojalá que sí. Yo tengo mucho cariño a esta ciudad y su afición. Me haría mucha ilusión poder ser recibido entre aplausos y correspondérselos. Luego, ya en el partido, yo tendré que hacer mi trabajo y tratar de que el Atlético Valladolid no nos gane.

¿Espera volver a Valladolid?

Valladolid me ha dado todo y allí tengo todo, pero por el momento no me lo planteo. Sí que me gustaría en un futuro poder volver a jugar en el equipo de mi ciudad, pero ahora en Granollers estoy muy contento porque es un gran equipo. La carrera de un jugador puede dar muchas vueltas y uno no sabe donde puede acabar, así que no sé. Por el momento, tengo que centrarme en ayudar a mi equipo.

¿Cómo ve a su equipo?

El equipo pasa por un buen momento. Acabamos de ganar al Midtjlland danés en la Copa EHF y en liga estamos haciendo la cosas más o menos bien. Nos mantenemos en la cuarta plaza, que nos permite jugar competición europea la próxima temporada, así que debemos seguir en esta línea. El partido ante Valladolid será importante.

¿Qué tal jugando al lado de un pivote como Adrià Figueras?

Poder compartir vestuario y además puesto en el equipo con un jugador al que llama la selección nacional siempre es un orgullo. Adrià y yo somos pivotes distintos, pero que nos complementamos, porque cada uno aporta al equipo cosas que necesita en determinados momentos. Él es un jugador que se desplaza más por la línea en busca del pase y yo soy más estático para poner bloqueos y que me den balones.

Viejos conocidos en Valladolid

El Atlético Valladolid está haciéndolo muy bien. A pesar de ser su primer año en Asobal, está haciendo muy buena temporada. Es un equipo muy fuerte en su casa y que fuera de ella no está teniendo suerte a la hora de conseguir puntos, pero siempre está ahí. Por otro lado, tiene una gran plantilla. Yo ya he avisado a mis compañeros para que no vayan confiados, porque jugar en Huerta del Rey no tiene nada que ver con otras canchas.

¿Qué ha cambiado del Gonzalo Porras que estaba en BM Valladolid al de ahora?

Al final, no dejo de ser un jugador joven, tengo 24 años, pero ya no soy el chaval que comenzó con 20 años a jugar en el BM Valladolid a las órdenes de Juan Carlos Pastor. Ahora soy un jugador mucho más maduro que sabe lo que quiere y lo que tiene que hacer para conseguirlo.

Los dos equipos llegan en gran forma, ¿qué espera del partido?

Estoy seguro de que será un partido muy igualado y que se decidirá por los pequeños detalles. Ojalá se decante a nuestro favor, pero sabemos que no será fácil. Nuestra misión será la de defender fuerte para poder salir al contraataque. El juego de Valladolid es muy similar, así que seguro que ellos tratarán de hacer lo mismo.

El partido de la primera vuelta se decidió por una parada de Vicente Álamo, ¿cuáles serán las claves?

En la ida la moneda cayó de nuestro lado, pero pudo no ser así porque el Atlético Valladolid jugó un gran partido y nos puso las cosas muy difíciles. Tanto que si Vicente no llega a detener ese siete metros con el tiempo cumplido, se habrían llevado un punto de nuestra casa. Este partido creo que será parecido y el que menos errores cometa se lo llevará. Una de las claves puede estar en ver cuál de los dos es capaz de frenar el contraataque del otro.

¿Será Huerta del Rey una caldera?

Huerta siempre es una caldera. Cuando la tienes de tu lado como jugador, es una gozada poder jugar allí, pero también tenía ganas de jugar con ella en contra porque algo así te hace salir al partido concentrado, porque la presión que ejerce es tal que hay momentos en que apabulla. Sin duda la de Valladolid es una gran afición que disfruta del balonmano y por eso espero que mis compañeros hayan tomado bien mi aviso, porque nos va a costar jugar con tal presión.

¿Dónde ve a los dos equipos a final de temporada?

Para Granollers el objetivo es ahora llegar lo más lejos posible en la Copa EHF y en liga mantener la cuarta plaza. Valladolid seguro que salvará la categoría sin problemas.

Una decisión difícil de tomar

A pesar de no tener una carrera muy dilatada dentro del mundo del balonmano, Gonzalo Porras tuvo que tomar hace tres años una de las decisiones más complicadas de su vida. Cuando el BM Valladolid desapareció, debió elegir dónde continuar jugando al balonmano. Su deseo era el continuar jugando y ante la incertidumbre por saber si Valladolid tendría equipo, Benidorm apareció para darle la estabilidad que él buscaba.

«El último año del Balonmano Valladolid fue muy complicado. El club pasaba por un mal momento económicamente y acabó desapareciendo. Tuve que tomar una decisión. Quería seguir jugando y además hacerlo en un sitio donde pudiera adquirir cierta estabilidad. Decidí fichar por Benidorm y sé que tomé una buena decisión, porque allí estuve muy contento y la gran temporada que cuajé hizo que Granollers se fijara en mí. Era una oferta difícil de rechazar», explica el jugador.