A Elche a olvidarse de la Copa

La eliminación de la Copa de la Reina ante Rincón Fertilidad dejó muy tocado al vestuario del Aula Cultural, sobre todo por la forma en que el conjunto vallisoletano acabó perdiendo el partido.

Pero como la competición no para, el equipo dirigido por Miguel Ángel Peñas ha tenido que olvidarse lo más rápido posible de la dolorosa derrota y centrarse en preparar el encuentro del sábado (18:00 horas) ante el BM Elche Mustang, en el Polideportivo Municipal de Carrús. «El objetivo, además de llevarnos los dos puntos, es levantarnos tras la derrota de Málaga. Que el partido de Copa y la forma de perderlo en el último segundo no nos pase factura. Hay que intentar revertir el ánimo de la plantilla porque allí hicimos un gran partido y esa es la línea que debemos seguir», comentó Miguel Ángel Peñas en la previa.

Aunque Elche está por debajo del Aula en la tabla de la liga, el técnico vallisoletano avisó de la dificultad que esconde este partido en tierras ilicitanas: «Carrus no es una pista nada sencilla y Elche es un equipo cuya situación clasificatoria no refleja fielmente la realidad. En su pista ha conseguido eliminar a Zuazo en la Copa de la Reina, por lo que tendrán una motivación extra para jugar ante nosotros. En esta competición no te puedes fiar de nadie».

Además del conjunto ilicitano, Peñas destacó la intensidad defensiva, «que parece que defiendan más jugadoras de las que son» y que es un equipo que «tratará de hacer un juego muy lento. Al límite del juego pasivo». «Habrá que jugar de manera inteligente y no caer en su ritmo de juego. Debemos de aprovechar los contraataques», señaló el técnico.

De igual modo, la central del Aula Tere Álvarez afirmó que para ganar el partido el equipo no debía «engatusarse ni a la defensa ni al juego pesado de Elche».

El Elche Mustang destaca por tener jugadoras jóvenes, pero experimentadas, como la pivote Anna Vicente o la primera línea Ivet Musons, al igual que Laura Hernández, extremo recién convocada por Carlos Viver para la selección, donde compartirá puesto con la vallisoletana Amaia González de Garibay.