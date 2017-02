De nada sirvió remar tanto

Hace un par de semanas, el Viveros Herol BM Nava fue capaz de superar al Zumosol ARS Palma del Río, uno de los equipos fuertes de la categoría (era el segundo clasificado). Lo hizo con buen juego, con coraje, fe... Esta vez frente al Teucro (el líder de la categoría), el conjunto de Óscar Perales se quedó a las puertas de repetir hazaña. A un solo gol. Lástima de esos malditos errores que impiden que el conjunto navero tenga continuidad para disfrutar mucho más de lo que lo está haciendo.

Es verdad que para derrotar a un equipo como el Teucro hay que remar mucho, pero parece que alguien le ha puesto un ancla de mucho peso porque apenas avanza. Y es peor cuando tiene que hacer frente a numerosos obstáculos para llegar a la orilla. Cansa, porque al final todo el esfuerzo, todo el trabajo, no sirve para nada.

Lo mejor del Nava estuvo en la segunda parte. Y el final tiene su historia. Triste, una vez más, incluso con su punto de enojo, pero eso no hay quien lo mueva. El conjunto navero fue capaz de llegar al último minuto con una desventaja de un gol (28-29). Teucro no quiso atacar en el último minuto ante la amenaza de un pasivo que los árbitros no concedieron. Se podrá interpretar la norma como se quiera, pero la lógica indica que eso era lo que tenían que haber indicado los árbitros. Pasivo. Otra cosa es que después el Nava hubiera aprovechado esa circunstancia, pero tenía que haberse indicado. De ahí el cabreo del equipo, del técnico y de la afición. En esa segunda parte, el Viveros Herol BM Nava volvió a recuperar sus señas de identidad, con una gran defensa y al grito de «sí se puede» de su incansable afición estuvo a punto de conseguir lo que parecía un imposible.

La primera parte tuvo un color, el azul de las camisetas del Teucro ante un Nava que una vez más fue víctima de sus propios errores y de sus imprecisiones. Ya se vio desde el comienzo que no iba a ser un encuentro fácil. Había que trabajar, y mucho. Incluso así no parecía que podía ser suficiente. Todo lo bien que se hacía por un lado, se estropeaba por el otro.

Fue un choque intenso. Borja adelantó al Teucro en el primer ataque y su compañero Daniel Hernández vio la tarjeta amarilla., aunque reaccionó el conjunto de Óscar Perales y se le dio la vuelta al partido con goles de Tello y Bruno. Salvo el 2-1 de los primeros compases, el conjunto de Óscar Perales fue por detrás en el marcador porque el Teucro intento poner tierra de por medio (2-4). Aunque las diferencias no eran abismales (dos, tres goles abajo), daba la sensación de que Teucro estaba cómodo con el desarrollo del partido, mientras que Óscar Perales trataba de encontrar soluciones, incluso llegó a cambiar al portero Samuel, poniendo unos minutos a Juan Carlos Cabada. Los goles de Llopis en los instantes finales de la primera parte procuraban dar algo de vida a los naveros, pero no pudieron evitar que al descanso se llegase con ventaja del Teucro, cuatro goles arriba (13-17).

La segunda parte comenzó con un tanto de Juárez, pero el Teucro no daba muchas más opciones a los locales, que veían como su rival se distanciaba en el marcador, hasta con una renta de seis goles (21-27 y 22-28), a pesar de que el guardameta Samuel estaba más entonado en la segunda parte.

Fue entonces cuando apareció la garra, el espíritu y la defensa de los de Óscar Perales para acercarse a tres goles (25-28) en los últimos tres minutos de partido, para llegar a un esperanzador 27-29 a falta de tres minutos. Lástima de la ocasión de Bruno, con una parada de mérito del portero visitante, pero tampoco había tiempo que lamentar, que el reloj corría. Teucro sabía de la importancia de ganar en Nava y por eso dejó pasar el tiempo y lo celebró con júbilo al final, dejando con esa sensación de fastidio al conjunto local, que se quedó a las puertas de lograr un mejor resultado.