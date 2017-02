En busca de la tranquilidad

El Viveros Herol Balonmano Nava tiene esta tarde la oportunidad de respirar tranquilo. De olvidarse durante unos cuantos días de los agobios del descenso y de empezar a jugar al balonmano sin la presión que supone la amenaza constante de los últimos de la categoría. Porque esta tarde el Balonmano Nava se juega mucho, aunque después del encuentro de hoy todavía quedarán veinte puntos por disputarse.

El duelo que esta tarde (20:00 horas) medirá en las pista del Verd i Blanc al Handbol Bordils y al Viveros Herol no deja de ser un duelo directo por la permanencia. En el caso del conjunto catalán, su condición de aspirante al descenso era sabida desde verano. Siempre ha sido un equipo modesto apoyado por un pueblo de apenas 3.000 habitantes, pero esta temporada afronta además un cambio generacional en su plantilla con la llegada de varios jugadores jóvenes que deben dar un paso hacia delante para tirar del equipo entrenado por Pau Campos. Sin embargo, los naveros no aparecían en las quinielas para pelear por la permanencia, pero una gris primera vuelta les ha condenado a pelear por una salvación que esperan obtener cuanto antes para no sufrir en las últimas jornadas.

Si consiguen los dos puntos, los de Nava de la Asunción darán un gran paso hacia la permanencia. Primero, porque suponen dos puntos más en su suma hasta llegar a los ‘veintipocos’ puntos en los que está cifrada la salvación. En segundo lugar, porque son dos puntos que deja de sumar uno de sus rivales, y en tercer lugar, porque el Viveros Herol necesita puntuar fuera de casa, su principal talón de Aquiles durante las últimas semanas. El equipo entrenado por Óscar Perales ha conseguido hacer del polideportivo de Nava de la Asunción un fortín del que apenas se escapan puntos, como pudo comprobarse el pasado fin de semana ante todo un aspirante al ascenso como el ARS Palma del Río. Pero si el Nava quiere respirar tranquilo y no pasar apuros al final de temporada, necesita algún que otro triunfo fuera de casa, y Bordils es buen escenario para ello.

Pero mal haría el conjunto navero en confiarse de cara al encuentro de esta tarde, ya que el antecedente más reciente es favorable a los catalanes. En el encuentro de la primera vuelta, disputado en la festividad del Pilar en Nava de la Asunción, los de Perales comenzaron a tocar fondo. El Handbol Bordils se impuso por 24-26 en uno de los peores partidos en años del equipo segoviano, que convirtió aquel día las dudas surgidas en las primeras jornadas de liga en serias preocupaciones. Por suerte, el equipo reaccionó y comenzó a sumar puntos para pelear por una salvación que está en estos momentos más cerca que en ningún otro momento de la temporada, como refleja la mejor clasificación de los naveros en lo que llevamos de Liga.

Con el antecedente de la victoria catalana en la primera vuelta, los de Nava de la Asunción esperan devolver el golpe esta tarde. Para ello, Perales contará con una primera línea que atraviesa el mejor momento de la temporada, con un Isma Juárez que ha aumentado su efectividad con el paso de las jornadas y con la garantía que da saber que bajo palos hay dos hombres como Alberto Miranda y Samu Ibáñez que hacen pequeña la portería navera. Todos ellos coinciden en que este es un partido para valientes, de esos que gusta jugar a cualquier profesional de este deporte.

El Bordils cuenta con piezas letales, que no perdonan las ocasiones de superioridad, como es el caso del lateral Dalmau Huix. No es el único arma ofensivo de los catalanes, ya que cuentan también con el máximo anotador del equipo, Josep Reixach (88 goles), un auténtico estilete por el extremo, rápido y hábil a partes iguales. Además, tienen a favor una grada que aprieta los sesenta minutos y que ejerce como elemento desequilibrante. Pero a esta circunstancia están acostumbrados los de Nava de la Asunción.

Contra estos ingredientes, no queda otra que demostrar lo que se ha crecido en solidez defensiva y dejar patente que la concentración a la que se llegó hace una semana contra el segundo clasificado no fue casualidad. Una fortaleza mental que, junto la paciencia, la intensidad y la constancia, deben de ser clave de aquí a lo que resta de campaña.

El objetivo del encuentro pasa por llegar a los minutos finales con la papeleta solventada o, al menos, con opciones de sumar dos puntos, con lo que eso significa fuera de casa.