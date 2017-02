Duelo de rivalidad en León

Tras su importante e histórica victoria del pasado fin de semana en Huerta del Rey ante el todopoderoso Bera Bera de San Sebastián, el Aula Valladolid regresa a ‘su liga’ una vez superado el bloque de cuatro partidos ante los primeros equipos de la tabla. Lo hace visitando el Palacio de los Deportes de León en un derbi regional ya clásico en las últimas temporadas en la máxima categoría del balonmano femenino nacional.

Un partido en tierras leonesas donde las vallisoletanas no van a estar solas. Como es tradicional, dos autocares de aficionados acompañarán al equipo de peñas en este importante partido. Además, numerosos miembros de la ‘marea azul’ viajarán en coches particulares para acompañar al Aula en este cómodo desplazamiento. Se espera que más de 200 aficionados vallisoletanos estén en las gradas del Palacio de los Deportes animando a su equipo.

El equipo vallisoletano llega con la moral por las nubes después de haber vencido en los últimos quince días a dos de los claros aspirantes al título y es que al margen de haber ganado al equipo vasco en Huerta del Rey el pasado sábado, las de Miguel Ángel Peñas derrotaban al Rocasa a domicilio hace dos jornadas. Ahora, las chicas del Aula tienen que cambiar el chip y centrarse de nuevo en sacar el máximo número de puntos ante conjuntos similares al suyo.

La primera parada será León en un escenario que va a presentar una magnífica entrada. El club leonés llevará a cabo una jornada de puertas abiertas para recibir al Aula, en un partido marcado en rojo en su calendario. Las de Felipe Verde llegan al choque sabiendo de la importancia del mismo, ya que después de vencer en dos de sus últimos tres partidos, las leonesas se siguen acercando a su objetivo, que no es otro que la permanencia. A día de hoy, el Cleba se encuentra penúltimo en la tabla aunque después de casi toda una vuelta, la salvación se sitúa a sólo dos puntos.

Por su parte, el Aula Valladolid ocupa la séptima plaza de la Liga antes de este último segundo encuentro de la segunda vuelta aunque las primeras plazas vuelven a estar cerca después de estas dos últimas victorias ante dos de los grandes de nuestra liga. Por eso, un nuevo triunfo en tierras leonesas volvería a meter de lleno al equipo de Miguel Ángel Peñas en la lucha por las primeras plazas. El Rincón Fertilidad de Málaga, sexto en la tabla, está a solo un punto, mientras que el BM Porriño, quinto y en puestos europeos, se sitúa a sólo tres.

Un Aula Valladolid que llega al partido de León con una gran noticia. Después de más de dos meses lesionada, la lateral vallisoletana Patricia Fernández regresará a una lista de Miguel Ángel Peñas. Por el contrario, el técnico vallisoletano tendrá la seria duda hasta última hora e Silvia Arderius. La madrileña no ha podido entrenar en toda la semana debido a una luxación en un dedo de la mano, sufrida el pasado sábado en el calentamiento del partido ante Bera Bera.

Un duelo ante las leonesas donde la cautela es la premisa principal de un vestuario cargado de ilusión tras los últimos buenos resultados, sobre todo, porque ante el equipo leonés lograr la victoria no va a ser nada fácil. “Es un equipo que no está situado en la tabla en relación a su plantilla y a sus jugadoras. Tiene grandes figuras y además se ha reforzado muy bien en el mercado de invierno. Pese a estar en la penúltima plaza de la clasificación ha vencido dos de sus tres últimos partidos y eso hace indicar que van a ir para arriba. Tienen velocidad, lanzamiento y defienden bien. Además este sábado van a estar acompañados por numerosos aficionados que van a llenar las gradas. Lograr el triunfo allí no va a ser nada fácil”, decía el técnico del partido de este sábado.

«Hemos de hacer nuestro juego. Correr, salir veloces y mantener la intensidad defensiva mostrada en los últimos partidos. Sabemos que este duelo ante el Cleba no va a tener nada que ver con el que jugamos el otro día ante Bera Bera pero lo que está claro es que para llevarnos los puntos tenemos que estar a nuestro mejor nivel. Nosotros buscamos el triunfo para no perder de vista los primeros puestos, pero León se juega la vida en cada partido para mantener la categoría. Por eso, el partido en León va a ser muy complicado. Ellas van a buscar mantener el juego que les ha dado dos victorias últimamente y saben que otro triunfo las sacaría de la zona de descenso», añadía el técnico del Aula Valladolid este jueves.

«Tenemos que tener cautela. Es importante llegar con la euforia de la victoria ante Bera Bera pero es agua pasada. El triunfo ante las vascas nos puede ayudar a saber que podemos dar un muy buen nivel de juego pero teneos que demostrarlo en cada encuentro que nos queda. Si vamos confiados nos van a ganar y no lo podemos permitir. No valdría de nada ganar a Bera Bera y a Rocasa si perdemos en León. Va a ser muy difícil pero tenemos que exigirnos regresar de león con un buen resultado que además nos puede ayuda mucho en lograr un billete para la Copa de la Reina, otro de los objetivos de esta temporada. Además no podemos fallar ante los numerosos aficionados que nos van a acompañar. Van a estar con nosotros más de 200 personas y tenemos que dar nuestro mejor nivel también para ellos», continuaba Peñas.

Un choque que comenzará a las 18:00 horas de este sábado en el Palacio de los Deportes de León y que como siempre se podrá seguir en directo a través del Twitter oficial del Aula. Además, en esta ocasión, el partido también se podrá ver a través de streaming en la página web de Emisiones Deportivas y en la página web de la Federación Española de Balonmano.