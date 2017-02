El Recoletas mantiene su fortaleza

El Recoletas Atlético Valladolid sumó la primera victoria del año 2017 en la Liga Loterías Asobal a costa de un Helvetia Anaitasuna (31-28) que comenzó mejor y que acabó hincando la rodilla ante los gladiadores azules. El conjunto vallisoletano quería mantener su fortaleza en Huerta del Rey después de la derrota del pasado sábado en Puente Genil y sumó dos importantes puntos, además de ganar el gol average a los navarros.

Al equipo vallisoletano le costó entrar en el partido. De hecho, salvo con el 1-0 se vio por debajo en el marcador hasta el minuto 18 (11-11). Sobre todo debido al acierto de los navarros en las contras. Casi tres seguidas, con alguna decisión muy protestada por la grada de Huerta del Rey, llevó al primer tiempo muerto de Nacho González. No habían pasado ni 8 minutos y el Recoletas Atlético Valladolid no se encontraba a gusto, no solo por el 4-7 en el electrónico sino por sus propias pérdidas.

el partido 31 Recoletas Atlético Valladolid Javi Díaz (1), Fernando Hernández (2), Abel Serdio (3), Miguel Camino (5), Víctor Rodríguez (2), Roberto Turrado (1), Rubén Río (4) -siete inicial-, Nico López (2), Diego Camino (4, 1p), Alfonso de la Rubia (1), César Pérez (portero), Roberto Pérez (-), Jorge Serrano (3), Gonzalo Viscovich (-) y Daniel Dujshebaev (3).

28 Helvetia Anaitasuna Simon Karl Henrik Nordlander (portero), Carlos Chocarro (5), Bozidar Nodoveza (5, 1p), Filipe Mota (8, 5p), Erik Balenciaga (-), Álvaro Gastón (4), Ander Ugarte (2) -siete inicial-, Xabier Etxeberria (1), Antonio Bazán (-), Alejandro Garza (-), Oleg Kisselev (-), Gabriel Ceretta (-), Oswaldo dos Santos (1), Jokin Jiménez (-) y Sergey Hernández (portero). parciales 3-3, 6-8, 9-11, 11-11, 14-12,19-14 -descanso-, 21-16, 23-18, 25-21, 27-23, 29-26 y 31-28. árbitros Jesús Álvarez Menéndez y José Carlos Friera Cavada. Descalificaron a Alejandro Garza por tres exclusiones (28’, 42’ y 55’). Excluyeron a Jokin Jiménez (17’), Turrado (32’), Rubén Río (44’) y Diego Camino (58’). pabellón Huerta del Rey. 1.727 espectadores

Las instrucciones del técnico ayudaron a medias. El ataque, minimizando los errores y las pérdidas, se organizó, pero faltaba la defensa. Y así se llegó al 6-10 en contra, como máxima renta del Helvetia Anaitasuna. Era el minuto 12 y ahí comenzó la remontada. Desde ese momento y hasta el descanso el parcial fue de 13-4, con un Javi Díaz muy entonado y con Roberto Turrado liderando esa defensa. Dos exclusiones de los navarros fueron perfectamente aprovechadas por los vallisoletanos, espoleados como siempre por la grada. Así se llegó al 19-13 como máxima renta, con Daniel Dujshebaev comandando las acciones con Diego Camino a su lado; renta que finalmente se quedó en 19-14 en el último segundo del primer periodo.

La segunda parte comenzó con los de Nacho González mucho más entonados, con acciones fáciles en ataque y con ventaja que se fue hasta los siete (25-18, minuto 42). Un cambio en la defensa de Anaitasuna, con mixta sobre Diego Camino, atacando siete para seis, hizo temer por el resultado final, pero la entrada de Alfonso de la Rubia ayudó a ver algo de luz cuando parecía que el marcador se apretaba.

La recta final dejó momentos para las ovaciones, como una parada de Javi Díaz en un fly de los navarros. El gallego, que había marcado un gol desde su área, puso el candado a su portería. En ataque, Miguel Camino firmó su mejor partido de la temporada para ayudar a sumar dos puntos que permiten adelantar al Helvetia Anaitasuna en la clasificación.

El entrenador del Recoletas Atlético Valladolid, Nacho González, analizó así el choque: «Estamos muy contentos por sumar dos puntos sufridos. Anaitasuna es un gran equipo, de competición europea. Son dos puntos importantes porque en casa hay que hacerse fuerte. Anímicamente importante conseguir la victoria para ratificar el trabajo y seguir duros. Necesitábamos este punto moral para jugar bien fuera».

«El inicio ha sido malo. Con tres goles de contra en primera oleada a raíz de pérdidas nuestras. Luego hemos minimizado las perdidas tras el tiempo muerto y nos hemos sentido más cómodos, con rentas buenas. La segunda parte ha sido parecido, aunque nos han hecho daño con el 5-1 defensivo de ellos. Clave jugar con los 3 centrales y el gol de Alfonso de la Rubia, como acciones de Roberto Pérez en la primera parte», añadió el técnico.