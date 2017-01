«Estoy en mi mejor momento»

En la última jornada de liga, el Aula Cultural escribió una página en su historia al conseguir ganar al Rocasa Gran Canaria. Un encuentro redondo del equipo de Miguel Ángel Peñas en el que destacó la figura de Silvia Arderius. La central madrileña está cuajando una temporada formidable, siendo pieza fundamental del juego del Aula y llamando con fuerza a la puerta de la selección, aunque ella misma es consciente que aún debe trabajar para alcanzar esa meta.

Victoria histórica ante Rocasa...

Todo lo que tenía que salir bien salió. Contra equipos como Rocasa necesitas que todo el equipo esté enchufado, que lo estuvimos, y tener ese puntito de suerte de que el rival no está tan acertado de cara a portería. La verdad es que hicimos un partido redondo.

Peñas dice que fue su mejor partido, ¿qué opina?

Estoy bastante de acuerdo con él. Si no jugué mi mejor partido de la temporada, fue de los mejores y yo acabé muy satisfecha. Aunque fue en el que menos goles he marcado, me sentí mucho más cómoda jugando y mantuve mejor la calma. Salió todo a pedir de boca.

¿Por qué el juego de Rocasa se adapta tan bien al del Aula?

Lo principal es que Rocasa no dispone de jugadoras excesivamente fuertes y grandes, por lo que en ataque te dejan jugar y no contactan tanto como otros equipos. Si a eso le sumas que tienes confianza en tu ataque y defiendes un poco, todo sale rodado. Al acabar comentábamos que habíamos terminado la mitad de magulladas que tras jugar contra Porriño.

Tras derrotar a Rocasa, ¿donde debe estar el techo del equipo?

Esta semana está muy alto porque derrotamos a Rocasa y la pasada estaba muy bajo porque perdimos con Porriño. Somos muy irregulares esta temporada, pero hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera. La clave debe estar en encontrar la forma de estar tan motivadas y enchufadas como contra Rocasa, pero el techo estará donde nosotras queramos ponérnoslo.

¿Ve al equipo con opciones de luchar por jugar Europa?

Tenemos que luchar por estar en la pomada de los puestos europeos. Que luego lo consigamos o no es otra cosa. Estamos luchando con equipos como Zuazo, que tiene uno de los presupuestos más altos de la liga y que esta temporada tiene un equipazo. Es complicado, pero tenemos que estar ahí dentro y mantener un objetivo claro hasta final de temporada porque si no a este equipo le cuesta mucho jugar. Si ganamos mañana, volvemos a estar en la pelea.

¿Ha empezado el año tan bien como lo terminó?

Creo que estoy en mi mejor momento. He conseguido seguir la línea que tenía hasta el parón de la competición. Tenía miedo porque estaba en un momento tan bueno que no sabía cómo me iba a sentar el descanso de la competición. Yo hubiera seguido jugando cada fin de semana porque estaba enchufada. He aprovechado el parón para entrenar en el aspecto físico y creo que he conseguido volver en la misma línea.

También aprovechó para ir a Suecia a ver a la selección, ¿le entraban ganas de bajar a jugar?

Te dan muchas ganas, pero precisamente ver eso te hacer ser consciente de lo que te falta para llegar ahí, y precisamente por eso te dan más ganas de trabajar para llegar allí algún día.

¿Trabaja para llegar a la selección?

Esa es otra lucha que tengo conmigo misma. Mientras siga haciendo los partidos que estoy haciendo y la temporada que estoy haciendo, por el momento, porque basta que lo diga para que se tuerzan las cosas –entre risas–, puedo llegar a estar en la selección. No recuerdo otra temporada en la que haya sido tan regular y estoy muy contenta . Si sigo en esta línea al acabar la temporada y no voy a la selección no será porque no lo he dado todo por intentarlo.

Línea continuista

La vuelta de O’ Mullony, ¿le permite jugar más liberada?

Por supuesto, principalmente porque no tengo tanta responsabilidad en ataque. Para nosotras O’ Mullony es fundamental porque es la única que tiene lanzamiento exterior. Para jugadoras como yo es muy importante que ella lance para que las defensas se abran y tengan que salir a contactar para poder penetrar yo.

¿Qué más puede aportar Silvia Arderius al Aula?

Debo dar lo mismo que estoy dando hasta ahora, mantener el nivel, jugar igual y hacer jugar al resto de compañeras. Tengo que seguir por esa línea, sin perder los nervios y manteniendo la cabeza fría.

Ante Zuazo, ¿firmaba una victoria tan agónica como la de la temporada pasada?

Firmaba ya mismo si hiciera falta. Mientras ganemos y nos llevemos los dos puntos me parece bien, aunque ganarlos como lo hicimos el año pasado sabe todavía mejor. Creo que será un partido muy parecido e igualado, aunque ojalá me equivoque y ganemos holgadamente.

Pensando en la Copa, ¿tiene ganas el equipo de jugar y ganar de una vez por todas al Málaga?

Hay que reconocer que no hemos tenido suerte con el sorteo, pero tenemos ganas de quitarnos ya la espina ante Málaga. Sabemos que será complicado porque es un equipo muy fuerte y que encima se nos da mal. Tenemos que prepararlo muy bien, sobre todo a nivel psicológico, y fijarnos en el último partido en el que hemos demostrado que somos capaces de ganar a cualquiera.