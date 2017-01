El Zuazo pone a prueba la euforia del Aula

El Aula Valladolid, aún con la euforia de haber derrotado el pasado fin de semana a domicilio al poderoso Rocasa Gran Canaria, regresa este sábado a Huerta del Rey (19:00 h.) para disputar el último encuentro de la primera vuelta de la Liga Loterías. El equipo de Miguel Ángel Peñas recibe al Prosetecnisa Zuazo.

Cuarto en la tabla, el Zuazo no será nada fácil para un Aula Valladolid que quiere volver a mostrar ante su afición el excelente nivel dado hace una semana en Gran Canaria. El plus de motivación con el que las vallisoletanas acabaron el partido ante el Rocasa ha de servir en esta ocasión para intentar vencer a otro de los ‘cocos’ de la competición.

Actualmente, el Aula Valladolid ocupa la séptima plaza de la Liga, con los puestos europeos a sólo tres puntos.

Miguel Ángel Peñas analizó así al rival: «Es un auténtico equipazo. Han fichado a varias de las mejores jugadoras de la Liga y por eso, son un equipo temible. Tenemos que hacer todo lo posible para jugar a nuestro máximo nivel porque si no, no vamos a poder llevarnos el partido. Tienen grandes jugadoras y su plantilla es muy completa. Es un equipo muy compacto, muy fuerte. Tenemos que luchar no sólo contra el juego del contrario sino también contra su gran físico». Una de las claves del partido será que el Aula pueda imponer su ritmo y hacer su juego. «Correr, salir veloces y aprovechar nuestra oportunidad. Tenemos que dejarnos la piel en cada balón, porque Zuazo es un gran equipo. Por algo están luchando por las primeras plazas. Pero estoy convencido de que delante de nuestra afición, contando con su apoyo, y teniendo en cuenta de que venimos muy motivados por el encuentro de canarias, estoy convencido de que podemos llevarnos algo positivo pese a que va a ser muy difícil», añadía el técnico.

«Seguimos teniendo que enfrentarnos a equipos muy profesionales como es el caso de nuestro próximo rival pero sabemos que al menos este año estamos compitiendo contra todos pese a que muchos de ellos son muy superiores en cuanto a presupuesto y plantilla. No podemos tirar la toalla ahora y tenemos que salir a la pista sabiendo que podemos hacerles daño», concluía Peñas.

Un choque que comenzará a las 19.00 horas de este sábado 28 de enero en Huerta del Rey y que como siempre se podrá seguir en directo a través del Twitter oficial del Aula. Además, en esta ocasión, todos los socios del Aula Valladolid podrán retirar entradas al precio de dos euros para acompañantes.