A los Hispanos les falta un cañonero

La eliminación de España en cuartos de final ante Croacia no cabe calificarla de fracaso, aunque el balance general de los Hispanos en el Mundial de Francia tampoco pasaría de discreto, pese al quinto puesto final en la clasificación de la competición.

La selección de Jordi Ribera se marchó de la competición con tan solo una derrota ante los croatas y por la mínima diferencia (29-30), pero no es menos cierto que pasó más apuros de los previstos ante Islandia, Túnez, Macedonia y Brasil, mientras que goleó a la endeble Angola e hizo un único partido redondo y que despertó la ilusión frente a Eslovenia (36-26), ahora rival de Francia en semifinales.

Y es que el equipo español, pese a la indudable calidad de sus jugadores, se ha convertido en un equipo previsible. Puede desarbolar con su juego a selecciones menos potentes que cuentan con un balonmano más rudimentario o se basan en jugadores muy concretos, pero se muestra inoperante ante los combinados de cierto nivel que plantean defensas muy cerradas, conocedores de que España necesita llegar a la línea de los seis metros para anotar porque carece por completo de lanzadores exteriores.

Yahí radica uno de los grandes problemas del balonmano español. Las posiciones de laterales suelen estar cubiertas por extranjeros y los pocos lanzadores locales no gozan de los minutos necesarios para curtirse y acaban más como especialistas defensivos. Ahora mismo, el Naturhouse cuenta con hombres como Molina (2,01 m.) o Montoro (2,12 m.), con experiencia y envergadura para disparar desde el perímetro o bien amenazar con el lanzamiento y obligar a las defensas a abrirse. Yde la nueva hornada, Pablo Paredes (Sinfín, 2,06 m.) o Garciandia (Naturhouse, 2,01), ambos con 22 años, podrían comenzar a entrar en los planes del Jordi Rivera para futuros compromisos. En la actualidad, no hay un solo equipo de campanillas que no cuente con uno o más cañoneros.

La primera línea de España cuenta con veteranos ilustres como Raúl Entrerríos, Sarmiento, Morros, Guardiola o Cañellas, a los que añadir a Aguinagalde, que superan con creces la treintena y cuentan con un historial tan extraordinario como cargado de partidos y competiciones si apenas descanso, con el consiguiente desgaste que anuncia una profunda renovación en el equipo nacional.

Porque además, las nuevas incorporaciones han sido las auténticas revelaciones de la selección, causando auténtica admiración en el escaparate del Mundial. Sin lugar a dudas, David Balaguer (de la cantera del Barça al Cuenca, y de ahí al Nantes) ha sido la revelación, con unos números excepcionales para un debutante (30 goles, con un 83% de efectividad), el segundo máximo goleador del equipo por detrás de Valero Rivera, que finalizó con 37, pero con 16 penaltis convertidos.

A sus 25 años, Balaguer ha demostrado tener todas las cualidades que el veterano Víctor Tomás mostró en su momento, y algo parecido ha ocurrido en el extremo diestro con Ángel Fernández (25 goles, 81% de acierto), que también debutaba en el extremo izquierdo, el habitat hasta ahora indiscutible de Valero Rivera.

Los otros dos debutantes, Alejandro Costoya y el pivote Adrián Figueras, disfrutaron de muchos menos minutos, pero también mostraron sus cualidades para el futuro.

En la portería, Rodrigo Corrales ofreció un excelente rendimiento (36% de paradas), superando al final incluso al guardameta titular Gonzalo Pérez de Vargas (31%) . Y es que todos estos nuevos jugadores son de la década de los 90, mientras que los veteranos pertenecen a una década anterior. De l os cuatro semifinalistas, Noruega, Eslovenia y Croacia cuentan en sus filas solo con media docena de hombres por encima de los 27 años. Francia tiene diez ochenteros, como España.

Estadísticas reveladoras

La selección de Jordi Ribera ha ofrecido un juego vistoso, muy táctico con los bloqueos del pivote, los cambios de dirección y sobre todo las finalizaciones por los extremos. Y las estadísticas de los siete partidos disputados ofrecen evidencias y curiosidades dignas de señalar. Así, el hombre más utilizado por Jordi Ribera en las siete horas de partidos fue Gurbindo (3 horas y 56 minutos), seguido de Valero Rivera (3:50), Guardiola (3:41), Cañellas (3:36) y Virán Morros (3:34), mientras que Figueras (1:06) y Costoya (45 minutos fueron los que menos jugaron.

España ha sido, y con diferencia, el equipo que menos ha lanzado desde los 9 metros, 44 disparos, con tan solo 17 goles anotados (39%), por debajo de Islandia (con el mismo problema sin Palmarsson) o Arabia Saudita. Diferente es el registro en lanzamientos desde los 6 metros. Los Hispanos fueron los que más lanzamientos hicieron desde la línea, 129, seguidos de Francia (122) y los demás a mayor distancia, pero la eficacia dejó mucho que desear ya que solo anotaron 72 goles (56%), un porcentaje solo superior a Angola, Argentina, Bahrein e Islandia.

Las diferencias son abrumadoras en los lanzamientos desde los extremos. Ahí, España es reina absoluta con 45 goles anotados de 59 disparos (76%), muy por delante de Suecia o Noruega, que apenas llegan a los 40 goles y a gran distancia del resto de selecciones. E igualmente, en los contragolpes (54/67) con un 81% de efectividad, tan solo nos quedamos detrás de Suecia (59/71, 83%)

En los penaltis los Hispanos no estuvieron finos con un 67% de acierto (20/30), quizás demasiado fallones si tenemos en cuenta los rivales de la primera fase.

En el capítulo de asistencias, el estilo de juego de la selección de Rivera propició que finalizará el torneo con 127, tan solo por detrás de la anfitriona Francia (132) y de una Suecia (133) que habrá que volver a tener en cuenta en el panorama internacional con la nueva hornada de jugadores.

La defensa hispana también tuvo buenos números en robos (32), los mismos que Hungría y por detrás de Francia (37), y en bloqueos (22), solo superada por Croacia (24) y Alemania (28). Y además, concluyó la competición en un segundo lugar del trofeo ‘fair-play’ con 16 exclusiones, detrás de Japón.