El Cleba condena una agresión racista a una de sus jugadoras

El Cleba condena de «forma rotunda» la agresión racista sufrida por su jugadora, África Rodríguez, en la noche del sábado cuando la plantilla leonesa celebraba la primera victoria de la temporada.

La jugadora del Cleba fue objeto, además de una agresión física, de comentarios racistas en su contra, según denuncia el club. Así mismo, algunas de las personas que acompañaban a la jugadora también fueron agredidas físicamente por los acompañantes de la persona que inició la agresión.

Según ha expresado la propia jugadora en su Facebook «nunca había sentido el dolor de un puñetazo hasta hoy, y nunca lo había sentido sumado a un odio irracional». «Puedo decir que nunca me habían insultado por ser mulata, o si lo habían hecho nunca había provocado esto en mi», añadió.

«Sin mediar palabra, me agarra del pelo»

Los hechos sucedieron en un local de ambiente de la capital leonesa. África, junto al resto de sus compañeras, bailban en dicho pub y una chica se mostró molesta por ello. «alguien de nuestro grupo la toca o la empuja sin querer». La jugadora comenzó a hablar con la 'afectada' «y entendimos que era un roce sin sentido». «La chica que al parecer seguía molesta, sin mediar palabra me agarra de los pelos y empieza a pegarme por toda la cabeza. No sé si alguien más me pegaba o si realmente era ella o uno de sus amigos, lo cierto es que yo no entendía nada de lo que estaba pasando», relata.

Algunas de las compañeras de África entraron a la defensa de la jugadora del Cleba, que también se vieron afectadas por esta agresión. «Cuando fui consciente de lo que estaba pasando me separé como pude, no quería pegarle», señala.

En un comunicado oficial, el club declara que «actitudes como éstas no son para nada aceptables en León, una ciudad reconocida por sus valores de tolerancia, integración, diversidad y aceptación de todos, sea cual sea su origen, sin prejuicios». «En este caso la víctima ha sido la jugadora del club, pero podría haber sido cualquiera. No son admisibles comportamientos de este tipo por parte de personas inadaptadas a los tiempos y a la sociedad , y que buscan en motivos raciales, xenófobos u homófobos motivos de agresión a otras personas», señalan

El presidente del club, Oscar Andrés, ha afirmado que «actos como el ocurrido en la noche del sábado no se pueden permitir en una sociedad que garantiza los derechos fundamentales». Desde el club también se hace «un llamamiento al máximo respeto a todas las personas independientemente de su nacionalidad, religión, color de piel u orientación sexual».