Triunfo histórico del Aula ante el Rocasa

El Aula Cultural ha hecho historia. El conjunto dirigido por Miguel Ángel Peñas se impuso en la jornada 12 de la Liga Loterías al todo poderoso Rocasa Gran Canaria (29-32) –equipo que en las últimas temporadas ha luchado por todos los títulos nacionales con Bera Bera–, en un encuentro que difícilmente podrán olvidar cualquiera de los dos equipos.

El partido 29 Rocasa Navarro (p), Diallo, Falcón (1), González (1), Hamciuc (5), Luján (5), Lusson (2), Peña (2), Rodríguez (8), Tejada (2), Trojaola (3), Omahira, Mendoza, Hernández (p), Pérez y Jiménez.

32 Aula ulu Guerra (p), Celia López, Terés (7), Cifuentes (3), Silvia Arderius (6), Amaia González (5), Vergara, Tere Álvarez (2), Viloria (1), Bergara, María González, O’Mullony (6), Valeska (2) y Laura Muñiz (ps). Parciales 3-3, 5-5, 8-8, 9-10, 12-13, 13-14. (Descanso). 16-16, 19-18, 22-22, 24-26, 28-28 y 29-32 (Final) Árbitros Iniesta Castillo y Soria Fabian. Excluyeron con dos minutos a las locales Melania Falcón, María Luján, Almudena Rodríguez y Yacaira Tejeda (2) y a las visitantes Silvia Arderius, María Prieto O’Mullony y Ana Viloria.

Además el triunfo sirve para que el club vallisoletano salga de una racha de dos derrotas consecutivas y se anotara su sexta victoria en el casillero. Las pucelanas fueron superiores en el encuentro, jugando en todo momento con mucha inteligencia, bien dirigidas por Silvia Arderius, que junto a Nekane Terés y María Prieto O’ Mullony, se convirtieron en las jugadoras más destacadas del Aula Cultural. Almudena Rodríguez daba la réplica en el cuadro insular pero no lo bastante para que el marcador se decantara a su favor.

Los choques entres vallisoletanas y canarias siempre han estado por la intensidad y resultados muy ajustado, que hasta ayer siempre habían caído del cuadro insular. Y es que el juego de Rocasa le viene muy bien al Aula, que por fin dio la campanada ante uno de los mejores equipos de la categoría.

Comenzaron ambos conjuntos con defensas de 6-0 y la tónica de los primeros minutos fue de igualdad máxima. De hecho al final de cada parcial de cinco minutos se llegó con empate en el marcador, 3-3, 5-5 y 8-8, una igualad que trató de romper el entrenador local, Antonio Moreno, cambiando a defensa 5-1 y sacando a Arabia para intentar detener a Silvia Arderius. Esto no solo no le sirvió para parar el juego ofensivo de Aula Cultural, si no que le costó sus primeras rentas en contra. Las visitantes se fueron primero al 9-10 para anotar unas ventajas máximas en el encuentro de 10-13 en el minuto 23.

Esta ventaja fue un toque de atención para las canarias que apretaron en defensa y dejaron a su rival tres minutos sin anotar, llegándose al minuto 26 con de nuevo, máxima igualdad, 13-13. Cuando parecía que la primera parte acabaría en tablas, Silvia Arderius, la mejor de las vallisoletanas, conseguiría un agónico tanto para marcharse por delante al descanso.

La igualdad apenas se rompió al comienzo del segundo tiempo. En el minuto 37, Rocasa se adelantó en el marcador (19-18), pero esta última ventaja del Rocasa sería un espejismo ya que las visitantes apretaron los dientes muy bien dirigidas por Silvia Arderius, acompañada de una Nekane Terés que marcó cinco tantos, haciendo que se llegara al minuto 48 con una nueva ventaja de tres tantos para el Aula (23-26).

Rocasa se vio obligado a parar el partido con un tiempo muerto y a la salida de él, Almudena Rodríguez le daba la réplica a la pivote pucelana marcando seis goles y dejando el marcador nuevamente igualado a falta de cinco minutos (28-28). Pero las vallisoletanas tiraron de veteranía e inteligencia y ante una situación de tensión fueron mejores y cerraron el partido con un parcial de 1-4, que puso el definitivo 29-32. La sorpresa saltó en Telde y el Aula vuelve a Valladolid con dos puntos bajo el brazo.