Silvia Arderius, la central que apunta a la selección

Silvia Arderius, la central madrileña del Aula, se ha convertido en una de las estrellas de la División de Honor de balonmano en su segunda temporada en el conjunto vallisoletano. Arderius, máxima goleadora de la categoría, destaca por su juego, su velocidad y su actitud en cada partido, que le permiten aspirar con argumentos a selección española.

Silvia Arderius lidera la tabla de máximas goleadoras de la máxima competición nacional con 95 dianas en las diez jornadas disputadas, con 9,5 tantos por partido. Lajoven central ha llamado la atención de los aficionados, por desparpajo sobre la pista, su velocidad de movimientos y su gran visión de juego, méritos por los que el seleccionador nacional absoluto, Jorge Dueñas, contó con ella en la preselección antes del Europeo que España disputó en Suecia en diciembre.

«El año ha finalizado de manera formidable desde el punto de vista personal. A día de hoy no me puedo poner ninguna pega. me encuentro muy satisfecha con mi rendimiento. Me encuentro muy cómoda, cada vez mejor. La temporada pasada ya acabé muy bien pero esta, quizás por tratarse de mi segundo año en Valladolid, estoy muy bien. Creo que este año estoy pudiendo demostrar todo mi nivel y eso me hace estar muy feliz aquí», señaló Silvia Arderius este jueves.

«Este 2016 acaba para mí de manera excepcional. Estoy destacando un poco más en la faceta goleadora algo que viene porque creo que estoy jugando con mucha más confianza. Esta temporada también ha aumentado mi descaro en el juego y eso también influye. Si a todo ello sumamos que además soy la encargada de lanzar los penaltis del equipo, que hacen que sume aún más tantos a mi casillero, hace que a día de hoy esté como máxima goleadora. Todo esto me hace muy feliz, aunque es algo circunstancial; está claro que lo importante es seguir aportando para que el equipo crezca y siga estabilizándose en una categoría tan dura e importante como esta», añadió la central del Aula Valladolid.

«Mi objetivo para este 2017 es mantener el nivel de juego que tengo hasta ahora. Todo el mundo me pregunta por la selección. Está claro que me encantaría formar parte de ella, pero es algo que de momento sigue sin obsesionarme. Ahora solo estoy centrada en seguir esta gran línea, continuar trabajando y seguir creciendo a nivel colectivo. Ahora estoy centrada en mejorar el aspecto físico y seguir mejorando con el Aula Valladolid. Lo de la selección ya llegará», afirmó.

La joven central, no obstante, insistió en que lo importante es el equipo: «A nivel colectivo, el objetivo para el equipo es seguir sumando puntos, sobre todo en estos tres primeros partidos del año. Si sumamos los puntos de casa, llegaríamos a la segunda vuelta con muchas opciones de acabar la temporada entre los puestos importantes de la clasificación. Si no sumamos ahora, podemos quedarnos en tierra de nadie, en una zona de la clasificación donde ya no te juegas nada. Es importante marcarse un objetivo hasta final de temporada porque si no lo haces la liga se puede hacer muy larga. En resumen, mi objetivo para este 2017 es seguir mejorando pero, sobre todo, disfrutando como lo he hecho hasta ahora disfrutando de este deporte día a día», concluyó.