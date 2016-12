Óscar Perales califica su primera vuelta de «suspenso total»

En el año de su cuarenta aniversario el Viveros Herol Balonmano Nava ha sufrido unos meses de cambio. La transformación que experimentó su primer equipo durante el verano, con cambio de entrenador incluido, dolió por la pérdida de jugadores de la casa y de un entrenador que llevó a los naveros a los mejores resultados de su historia. Ese dolor fue mitigado en parte con la llegada de sabia nueva, de jugadores de calidad contrastada que llegaban a Nava de la Asunción con la misión de hacer olvidar a aquellos que durante tantas temporadas defendieron la camiseta del equipo. Al frente del nuevo proyecto se puso Óscar Perales, un entrenador joven sin apenas experiencia en los banquillos pero en el que se confiaba –y se sigue haciendo– para sacar adelante al equipo en la División de Honor Plata.

Pero los cambios, también en el deporte, no siempre son positivos, aunque en el caso del Viveros Herol Nava se produjeron por obligación. Las expectativas para la presente temporada eran elevadas, con la formación de una plantilla que a priori debía mirar más a los puestos de cabeza que al fondo de la clasificación. Pero los primeros meses de competición han servido para confirmar que la metamorfosis de los naveros va necesitar de tiempo para observar sus primeros frutos, que ni siquiera podrían llegar a florecer si durante las primeras semanas del 2017 el equipo no recibe en forma de victorias y de puntos el oxígeno necesario para crecer.

«El primer mes de la segunda vuelta va a ser muy importante y va a servir para poner nuestro listón. Si jugamos bien y a buen nivel somos capaces de ganar a cualquiera, pero si nos olvidamos de nuestras señas de identidad cualquier equipo nos puede superar» afirma el técnico del equipo, Óscar Perales, quien destaca la dureza de las primeras semanas de 2017, tal y como ocurrió en el inicio de temporada. Pero a diferencia de lo ocurrido en los primeros partidos, ahora la dinámica del equipo es distinta. Los jugadores se conocen, el sistema de juego planteado por Perales comienza a ser reconocible y la confianza del equipo en sus posibilidades es cada vez mayor.

«En la mayoría de los equipos en los que he estado las segundas vueltas han sido mejores. Conoces más a los compañeros y también a los rivales» indica el técnico cántabro. «Hay plantillas en la categoría que tienen jugadores que llevan jugando juntos siete u ocho años. Ese es un camino que ellos ya tienen andado y que a nosotros todavía nos falta» asegura Perales. Para recortar esa distancia con sus rivales, el entrenador navero ha preparado una minipretemporada con la que pretender situarse a la misma altura que el resto de equipos o incluso superarles.

Con la primera vuelta concluida es buen momento para hacer balance, observar que errores se han cometido para no volver a repetirlos y examinar los aciertos para tratar de potenciarlos al máximo. En este sentido, Óscar Perales es crítico, tanto con su labor como con la de sus jugadores. «En lo que a puntos se refiere no llegamos ni al suficiente» subraya, aunque matiza que en el deporte no todo son matemáticas y que hay que tener en cuenta las circunstancias bajo las que se ha desarrollado la primera vuelta. «Hemos ido de menos a más siendo muy intermitentes, que es algo que esta categoría no te permite. La primera vuelta en términos generales no ha sido buena porque estamos en puestos de descenso. Lo he visto una vez en la clasificación y no quiero volver a verlo» reconoce. A pesar de su lugar en la tabla, otorga un aprobado para el equipo, aunque indica que «para ser un conjunto competitivo necesitamos llegar por lo menos al notable».

Menos nota que a sus jugadores otorga a su papel como entrenador durante la primera parte de la temporada. «Si el equipo tiene un aprobado raspado mi primera vuelta es de suspenso total. Soy novato y estoy ante una exigencia nueva, pero siempre me he exigido el máximo» confiesa. El entrenador del Viveros Herol Nava apuesta por recargar las pilas durante las vacaciones navideñas de cara a una segunda vuelta en la que espera alcanzar los 22 o 23 puntos con los que augura se logrará la salvación, sin descartar poder optar a cotas mayores. «Mi objetivo es ir metiendo equipos por detrás nuestro. Eso te puede hacer mirar hacia arriba, ya que una cosa te lleva a la otra. Si hubiéramos ganado en Córdoba habríamos terminado el año a solo tres puntos de la fase de ascenso, en una muestra de que está todo muy reñido» concluyó.

Contra el Oporto por el cuarenta aniversario

Conscientes de que el no pasar apuros pasa por trabajar más que el resto de equipos, desde el Viveros Herol Balonmano Nava han preparado un minipretemporada con la que preparar a sus jugadores de cara a la segunda vuelta de la competición. Tras una semana de vacaciones en la que los jugadores podrán recargar pilas alejados de las canchas de balonmano, Óscar Perales ha citado a su plantilla el próximo lunes para comenzar a preparar los siguientes compromisos. Entrenarán del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 5 de enero con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al primer encuentro oficial de los naveros en 2017, que tendrá lugar el 14 de enero en Ciudad Real. Su primer partido liguero en Nava de la Asunción llegará la siguiente semana, cuando reciban en el frontón de la localidad al Balonmano Alcobendas en un duelo directo por la salvación. Pero sus aficionados no tendrán que esperar tanto para ver en acción a sus jugadores, ya que el día 7 se disputará un encuentro amistoso frente al Oporto –equipo que compite este año en EHF– con motivo del cuarenta aniversario del club navero.