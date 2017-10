QUIQUE GARRIDO | CHOCOLATES TRAPA «Ya no valen excusas, llevamos tiempo y tenemos que ser más autoexigentes» El base Quique Garrido conduce el balón ante el Manresa. / MARTA MORAS El veterano jugador del conjunto palentino valora el trabajo del equipo, a la vez que pide tranquilidad para lograr la primera victoria de la temporada ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Martes, 17 octubre 2017, 10:36

El base Quique Garrido se muestra satisfecho con el trabajo realizado ante el Manresa, aunque no se lograse el triunfo como premio. El equipo necesita como agua de mayo una victoria para recuperar la confianza perdida y escalar posiciones en la tabla.

-¿Tuvieron opciones de triunfo hasta el final?

-Sí, creo que jugamos un partido serio, aunque en momentos puntuales nos precipitamos. Pero en líneas generales, hicimos un buen trabajo tanto en ataque como en defensa.

-Lograron mantenerse en el partido todo el tiempo...

-Sí, yo creo que a nivel de cabeza estuvimos más concentrados, más en el partido y no nos fuimos.

-¿Echó el equipo en falta a Ruffin ante el Manresa?

-El tema de que no jugase Dartaye se notó en que ellos cargaron mucho el rebote. Lamont hizo un buen trabajo pero se cargó de personales. Cierto es que también trabajaron bien otros compañeros pero nos hicieron mucho daño en el rebote, sobre todo en el tramo final. Una de las virtudes de Ruffin es que nos da consistencia en rebote. Todas las bajas son importantes pero esta se notó mucho, pero no digo que hubiéramos ganado si hubiera estado.

«Tenemos que bajar las pulsaciones en los minutos finales y seguir trabajando»

-Aparte del rebote, ¿qué falló en los últimos minutos?

-Además de no cerrar el rebote, tuvimos pérdidas y un poco de precipitación al final. No estuvimos fluidos en ataque los últimos minutos. Tenemos que aplicarnos en esto y seguir mejorando. Evidentemente no hemos empezado bien la temporada pero estamos en ello.

-¿El equipo está pecando de precipitación?

-Sí, puede pasar que haya precipitación, pero tenemos que intentar que no ocurra porque estamos poniendo piedras en nuestro propio tejado. Hay que mejorar en cosas básicas como cerrar el rebote. En ataque estuvimos mejor que en otros encuentros y en defensa también estuvimos acertados. La pena es que cuando defendíamos no cogíamos el rebote y les dábamos más opciones.

-La afición estuvo con ustedes todo el partido...

-Sí, todo el tiempo y al final del mismo nos aplaudieron. Creo que vieron que el equipo trabajó y que le plantó cara a un gran equipo como es Manresa. Siempre he dicho que Palencia apoya a los suyos si el equipo trabaja. Dentro de la derrota se vieron cosas buenas como el trabajo y el esfuerzo. Está claro que siempre quieres ganar, pero no puede ser.

-El equipo necesita ya una victoria para sumar confianza...

-Sí, las victorias dan confianza pero lo que nos tiene que dar confianza es el trabajo diario y estar tranquilos. El entrenador nos lo dice, que estemos tranquilos, que trabajemos, que ya vendrán las victorias. Está claro que jugamos para ganar partidos, pero tenemos que bajar pulsaciones en los minutos finales y seguir haciendo el trabajo que realizamos y ya está.

-¿Es difícil arrancar con un equipo con tantas incorporaciones?

-Eso ya son excusas. Ya llevamos tiempo, empezamos a finales de agosto la pretemporada, y tenemos que ser más autoexigentes cada uno consigo mismo e ir a por todas.

-¿Han encontrado ya la alegría que les faltaba sobre la pista?

-Yo creo que sí que estuvimos bien, que jugamos con alegría y con energía y todo. Al final el choque ante el Manresa se decidió por detalles, los rebotes ofensivos les dieron opciones mientras que nosotros no metimos nuestras ocasiones.

-¿El comienzo está siendo muy complicado para todos?

-Es cierto que la temporada ha comenzado complicada y tenemos que darla la vuelta. No nos vamos a esconder, esto es el deporte a este nivel. A seguir trabajando.

-¿Ya tienen la vista puesta en el Barcelona Lassa, el siguiente rival?

-Sí, este martes ya empezamos a preparar el partido e iremos a por todas como siempre. Tenemos que hacer el trabajo que toca para conseguir más opciones de ganar.