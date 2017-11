ANDRÉS MISO | NUEVO FICHAJE «Estoy trabajando mucho para poder ayudar al Chocolates Trapa en cuanto me necesite» Andrés Miso posa durante un entrenamiento en el Mariano Haro. / ANTONIO QUINTERO La última incorporación al club palentino, que llega para ayudar ante las lesiones, entrena desde el domingo a las órdenes de Joaquín Prado ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Martes, 28 noviembre 2017, 18:57

Andrés Miso ya se vistió de corto el mismo domingo para trabajar junto a su nuevo equipo, en el primer entrenamiento de la semana para preparar el encuentro de mañana ante el Leyma Coruña. En el Adolfo Nicolás de Villamuriel, el nuevo integrante de la plantilla de Joaquín Prado conoció a sus compañeros -aunque ya ha compartido vestuario con Jordi Grimau en Murcia, y con Lamont Barnes en Fuenlabrada-, tuvo una reunión con el técnico morado y comenzó a aprender todos los sistemas del conjunto palentino. El gran tirador exterior, algo que ha echado en falta el Chocolates Trapa desde comienzos de temporada, llega en principio a prueba por un mes, pero espera estar a las órdenes del entrenador asturiano toda la temporada. Aunque aún no ha deshecho la maleta del todo, ya está listo para saltar a la cancha gallega mañana mismo, si fuera necesario.

-¿Cómo se encuentra tras trabajar dos días a las órdenes de su nuevo entrenador?

-Me encuentro bien y contento, intentando asimilar toda la información del juego y poco a poco cogiendo ritmo porque no tiene nada que ver estos entrenamientos con lo que estaba haciendo en Madrid. Estoy trabajando mucho para poder ayudar al equipo el miércoles si fuera necesario.

-Llega con la temporada iniciada...

-No es lo ideal porque no has hecho pretemporada y aunque yo no he dejado de entrenar, siempre te acoplas mejor al juego y a tus compañeros si llegas al principio como todos. Pero es lo que toca y ya me he visto antes en esta situación de llegar con la temporada empezada. Intentaré adaptarme lo más rápido posible y conocer a los compañeros y los sistemas lo antes que pueda para intentar ayudar en cuanto me requiera el entrenador.

«Si ganamos los dos partidos de esta semana, escalaremos muchas posiciones en la tabla»

-¿Cómo recibió la llamada del Chocolates Trapa?

-Muy bien, llevábamos diez días hablando con mi agente de la posibilidad de venir y al final se llegó a un acuerdo y estoy muy contento. Estoy cerca de Madrid y de momento vengo por un mes, esperemos que todo salga bien y que pueda ayudar al equipo hasta final de temporada.

-¿Cómo ve al equipo?

-El equipo está bien, tiene una mezcla de jugadores veteranos con jóvenes que está muy equilibrada, pero se han dado una serie de factores y no han comenzado como se esperaba del equipo y de su calidad. Entre el pabellón, que se pierde los primeros cuatro partidos, entran en una mala dinámica. Se ha juntado todo un poco y les ha costado recuperar pero también la categoría está muy igualada y todo el mundo sabe que cuando ganas tres partidos se escalan muchas posiciones. De ahí lo importante de esta semana. Ya se ganó el viernes, si se ganan estos dos partidos se va a dar un gran salto en la tabla de clasificación.

-Usted tiene dos años de experiencia en Oro...

-Sí, he jugado dos años en LEB Oro. Sí, ya he vivido el periodo de adaptación, ya que no tiene nada que ver la ACB con la LEB Oro, así que conozco la categoría, los equipos y a los jugadores. En este sentido puedo aportar mi experiencia al equipo.

-¿Cómo ve la temporada de LEB Oro?

-Este año hay más nivel que otros años, con esto de que por fin han habido ascensos y descensos, pues hay equipos muy potentes. El tema del ascenso va a estar más complicado y más igualado que otros años.

-¿Qué objetivo debe marcarse el equipo palentino?

-Sí, esta temporada es muy complicada. Creo que el club, tal y como está el equipo, tiene que marcarse como objetivo el siguiente partido, no más. Ir partido a partido.

-¿Cómo es el rival de mañana?

-El Leyma Coruña tiene una gran plantilla pero también ha comenzado mal, no está al nivel que se pensaban aunque sea un equipo hecho para estar arriba en ‘play off’. Va a ser un partido complicado porque intentarán coger el máximo número de victorias en casa, pero si estamos a buen nivel podemos competir bien allí y traer la victoria.

-¿Qué puede ofrecer al equipo?

-Todo el mundo que me conoce sabe que puedo jugar en varias posiciones y ahora mismo con los problemas que ha habido de lesiones, creo que le voy a venir muy bien al Chocolates Trapa para desempeñar esa función de jugador versátil, que pueda jugar en el 1, 2 o 3 incluso. Y lo que se me pida. Ayudaré con mi experiencia y en todo lo que el entrenador requiera.