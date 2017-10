LIGA FEMENINA DIA Toque de atención al campeón Elonu lucha por un rebote ante Ferrol. / VÍCTOR ANTORAZ Un Avenida sin intensidad encaja la primera derrota de la temporada ante el UniFerrol JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Domingo, 22 octubre 2017, 11:21

Es lo que tiene el baloncesto. Que hace cuatro días Avenida le pintó la cara a la gran potencia europea del baloncesto, el Ekaterimburgo en la Euroliga femenina, y ayer fueron las salmantinas las sonrojadas al caer en su pista frente al UniFerrol (50-54). El CB Avenida encajó la primera derrota de la temporada para perder así la imbatibilidad de Würzburg que no veía caer a su equipo en la Liga Femenina desde la final de la Liga 2014-2015 cuando ganó Girona.

El equipo salmantino se relajó tanto tras ganar al gigante ruso que lo pagó con la derrota, una derrota que no es muy trascendente a estas alturas de la temporada y más teniendo en cuenta que el hasta ahora otro invicto, el IDKGipuzkoa, también cayó ayer por lo que las de Ortega siguen encabezando la competición pero ahora empatadas con vascas, gallegas y Girona.

Eso sí, debe ser tomado como un toque de atención porque la actitud de algunas jugadoras sobre la pista dejó bastante que desear. Y hay un aspecto del juego que ha ido escondiendo la escuadra desde el inicio de campaña pero que ha sido constante: tiene un hueco alarmante en el ‘3’. Ayer acabó con 3 de 18 en triples y no se vislumbra por ahora ninguna referencia por fuera. No lo es Moss, una jugadora muy lejos del nivel de Euroliga, ni por ahora tampoco Laura Quevedo. El resto solo son parches. Pueden anotar triples jugadoras como Silvia, Asurmendi o Givens, pero no son jugadoras que abran defensas desde los 6,75 y eso es clave, sobre todo en Europa, con un juego interior tan potente.

Las jugadoras de Ferrol se llevaron ayer un doble y merecido premio:por un lado, una merecida victoria con la americana Weisner haciendo daño desde el exterior, y también la ovación del entendido público de Würzburg al final del choque. Después del subidón de la victoria ante el Ekaterimburgo, la lógica relajación que decía Ortega se hizo patente desde los primeros minutos. Hasta que no pasaron los cuatro minutos de juego no anotó Avenida tras una retahíla de errores de Nicholls en el tiro.

Justo antes había abierto el electrónico Weisner para las visitantes con un triple. Ortega salió a la pista con un quinteto plagado de novedades por las bajas por lesión de Silvia Domínguez y Laura Gil y las ganas de reservar todo lo posible a Erika de Souza, renqueante de una rodilla desde la pretemporada. Así, Asurmendi, Moss, Quevedo, Nicholls y Robinson arrancaron ante un UniFerrol. La única que no partió fría de inicio ayer fue la visitante Weisner, que logró tres triples para las de Lino López siendo la única jugadora gallega en anotar en todos los diez primeros minutos (12-11). Ante ese poderío exterior, único lugar del conjunto salmantino desde el inicio de temporada por carecer de una tiradora específica para asumir este rol en el equipo, Avenida apostó por su interior, que sumó ocho puntos desde la pintura, especialmente desde la entidad de Erika.

El equipo salmantino no alcanzó su grado máximo de frialdad hasta los primeros tres minutos del segundo periodo encajando un 0-7 de parcial: sin ideas en ataque y dejando correr al rival. Tuvo que saltar a la cancha Givens para frenar la parsimonia y e intentar contagiar al resto de sus siempre indiscutibles ganar de jugar al baloncesto. Tardaron en hacerlo sus compañeras en ataque pero poco a poco y con el interior como única opción, los puntos de Erika, Robinson y Nicholls, Avenida le dio la vuelta al electrónico con 11-2 de parcial (23-20) ante un Ferrol que sin Weisner en la pista descansando se quedó a oscuras en ataque.

La primera parte se cerró con un pobre 25-22 con porcentajes bajísimos en el tiro de los dos conjuntos (30% en tiros de campo locales por 25% de las visitantes) y con la tónica de Avenida de los malos registros desde más allá de 6,75 (1 de 9).

El paso por los vestuarios no acabó de despertar a un Avenida demasiado relajado ayer. A los tres minutos de reanudarse el encuentro tuvo que pararlo Ortega ante la bajada de brazos de las suyas, que encajaron un 2-10 de parcial dejando tirar en varias ocasiones a las jugadoras del UniFerrol liberadas (27-33). Era un lógico castigo a la desgana.

Asurmendi, con cinco puntos seguidos en acciones individuales, impidió que las de Lino López abrieran un importante hueco y a partir de ahí Ortega decidió tirar de Elonu, que no había actuado en toda la primera parte, y con un interior formado por las torres Erika de Souza y Angelica Robinson, sin dejar de lado en defensa a Scott, con constantes ayudas en el dos para uno.

Daba la sensación de que en cuanto Avenida apretara un poco se llevaba el partido pero las ferrolanas veían tan cerca dar la sorpresa que le perdieron el miedo a poder ganar. Prince, desaparecida en la primera parte, le cogió el gusto a levantarse más allá de la línea de 6,75 y llevó a las de Lino López a entrar al último cuarto con 36-42 a su favor.

Ortega tiró de los más parecido a un cinco inicial en el día de ayer con Asurmendi, Givens, Elonu, Robinson y Erika para no dejar escapar el partido y en cuantro minutos Avenida ya había igualado el marcador (42-42).

Fallo tras fallo

Pero pasaban los minutos y Avenida no terminaba de culminar la remontada ante un Ferrol que sabía que tenía una oportunidad casi histórica de vencer en Würzburg. Tanto, que Ortega tuvo que parar de nuevo el partido a 4.05 del final con 44-47. A 2.03 un nuevo triple de Scott, ahora esquinado, ponía al campeón contra las cuerdas (48-52). Y mucho más cuando Nicholls falló en el siguiente ataque dos tiros libres, el primero sin llegar ni siquiera a tocar el aro ante el estupor de la grada. Los últimos ataques ya fueron un quiero y no puedo entre la precipitación y el corazón para UniFerrol rompieran la imbatibilidad de Würzburg en la Liga Femenina desde el final de la temporada 2014-2015. Casi nada.