LEB Oro Tito Díaz, el mejor colocado para entrenar al Chocolates Trapa Tito Díaz, durante el partido del Leyma Coruña en Palencia de diciembre de 2014. «Ahora mismo no sé nada, pero en tres horas puedo estar de camino a Palencia», señala el técnico gallego LIA Z. LORENZO Palencia Lunes, 12 febrero 2018, 00:44

El Chocolates Trapa Palencia ha decidido poner fin al proyecto que le unía a Joaquín Prado y todo hace indicar que la llegada de su sustituto será rápida. Tito Díaz parece el mejor colocado para ocupar la plaza vacante en el banquillo, pero el presidente del club colegial, Gonzalo Ibáñez, no quiso mostrar aún sus cartas. «No tenemos nada hecho ni con Tito Díaz ni con ningún otro entrenador. Queremos esperar a que Joaquín Prado se despida para empezar los contactos», señaló el presidente.

El adiós de Joaquín Prado El Chocolates Trapa cesa a su entrenador

A pesar de la negativa de Gonzalo Ibáñez, el mismo Tito Díaz dejaba entrever un contacto con el club palentino. «En el mundo del baloncesto no se puede decir ‘nunca’. A lo mejor yo ahora mismo no sé nada, pero en tres horas puedo estar cogiendo el coche para desplazarme hasta allí. Mi representante es el que lleva todos estos temas y sí que sé que a principio de temporada hubo contactos entre el club y mi representante. Yo, como cualquier otro técnico, quiero entrenar y si me llega esa oferta desde el Chocolates Palencia, mi respuesta sería ‘sí’. Ahora mismo, el club palentino es uno de los más atractivos de la LEB Oro», aseguraba Tito Díaz en la tarde de ayer.

El que no quiso hacer declaraciones fue Joaquín Prado, que ha preferido esperar hasta la rueda de prensa para despedirse. Porque el cese ha sido tan precipitado que algunos jugadores no se enteraron hasta casi las 20:00 de la tarde.