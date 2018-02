ALEJANDRO MARTÍNEZ | ENTRENADOR CHOCOLATES TRAPA «Me ha sorprendido el compromiso de los jugadores y su ansia de ganar» El técnico Alejandro Martínez señala al banquillo morado en su primer partido a cargo del Chocolates Trapa. / LOF El nuevo técnico morado valora la primera victoria del conjunto palentino y analiza lo que aún tiene que mejorar la plantilla ESTHER BENGOECHEA Martes, 20 febrero 2018, 10:57

El técnico catalán Alejandro Martínez, que tomó el pasado jueves los mandos del vestuario morado, debutó con victoria ante el Iberostar Palma a domicilio. Gracias a este triunfo, el Chocolates Trapa se mantiene en la lucha por el ‘play off’, principal objetivo del conjunto palentino, después de una temporada con más sombras que luces.

-¿Qué sensaciones le ha dado el equipo en su primer partido al frente?

-Me ha dado buenas sensaciones. Creo que hicimos un buen trabajo aunque no jugamos bien. Pero lo importante era sumar la victoria y ya iremos trabajando para hacer las cosas mejor.

-¿Qué cosas no se hicieron bien?

-Tenemos que mejorar en el rebote defensivo claramente y en pasar más la pelota. En las estadísticas pone tres asistencias, creo que fue alguna más pero lejos de lo que yo quiero. Quiero que nos pasemos mejor el balón y en esas cosas incidiré.

-¿Qué supone este triunfo para el Palencia Baloncesto?

-Este triunfo supone incorporarnos a este grupo de equipos que optan a meterse en el ‘play off’. Era importante ganar por eso, porque no podíamos permitir una brecha de dos partidos por detrás de este grupo. Ahora estamos a un solo partido de la séptima plaza y eso es muy importante.

-Entonces, el objetivo del ‘play off’ es posible...

-Hay que trabajar mucho y hacer las cosas muy bien de aquí al final, pero ahora sabemos que estamos ahí cerca, que vamos a pelear y tenemos que hacer buena esta victoria que hemos hecho como visitantes ganando en casa la próxima jornada. Cambiar una victoria por otra no sirve para nada, pero ganar fuera y luego en tu campo, te da un plus de motivación, energía y ganas de seguir trabajando y haciendo las cosas cada día mejor.

-Garrido llevó el peso del partido en la dirección del equipo...

-Sí, pero esto es un partido, el próximo igual es otro jugador u otros. Cada partido es una historia diferente y aparte hay que ver cómo se encuentran los jugadores, cómo se sienten o cómo se mueven en el campo e ir decidiendo. A lo mejor, de aquí al final repetimos el mismo quinteto, pues puede ser, pero de todos los jugadores están trabajando al máximo y merecen jugar muchos minutos. El entrenador es el que decide, el que tiene que poner en cada momento a los jugadores que cree oportunos y en ese momento fue Quique y vamos a ver quién lo es en el futuro.

-La posición de base ha dado muchos quebraderos de cabeza esta temporada...

-Sí, la verdad es que sí. Todos los jugadores hicieron un esfuerzo muy importante, lo que les pedí, que trabajaran, estuvieran bien en defensa y dejamos a un rival que jugaba en casa en 60 puntos y lo más importante es la actitud que tuvieron todos para lograr la victoria.

-Y más ante un rival que estaba aún más necesitado de puntos...

-Sabíamos que si estábamos en partido y nos poníamos arriba pues a lo mejor les podía pesar un poco por la mala dinámica de resultados que llevaban y creo que así fue.

-¿Los rebotes siguen siendo una asignatura pendiente?

-No sé si los rebotes siguen siendo, pero sí, no me gustó nada lo que vi ante el Palma. Creo que tenemos que trabajar y mejorar mucho en eso. Permitimos demasiado al rival y ayer ganamos pero otro día estos números te pueden condenar a una derrota.

-¿Cómo se encuentra el equipo anímicamente tras esta victoria?

-Bien, después de ganar todos estamos bien porque ha sido una semana complicada con la salida de Joaquín y de Lamont, con la llegada del nuevo entrenador y todo el tema del pabellón, pues no están siendo situaciones cómodas pero hay que tratar de llevarlo lo mejor posible.

-¿La vuelta del equipo a su feudo, que ya juega este viernes, es un paso adelante para la estabilidad del equipo?

-Vamos a ver si es verdad. Sí, lo que pasa que ahora falta que nos apoye la gente, a ver si con la vuelta al pabellón y la reinauguración, los que no se desplazaban a Villamuriel, sí lo hagan al nuevo pabellón porque necesitamos el apoyo de todos, ya que este viernes nos jugamos mucho ante Huesca.

-¿Qué es lo que más positivamente le ha sorprendido de la plantilla en estos días?

-El compromiso de los jugadores, las ganas de hacer las cosas bien y de ganar partidos para Palencia. Es con lo que me quedo, con eso y con las ganas que tienen de hacer las cosas bien.