EUROCUP FEMENINA El soñado +8 para una final europea del CB Avenida Las jugadoras de Avenida forman un 8, la renta que necesitan para darle la vuelta a la eliminatoria. / MANUEL LAYA El equipo salmantino tiene que levantar en Würzburg el 69-62 de la ida en Estambul ante el Galatasaray para poder disputar la final de la segunda competición continental JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 28 marzo 2018, 12:08

Y por fin llegó el gran día. El pabellón de Würzburg vestirá hoy sus mejores galas para que el Perfumerías Avenida intente de nuevo hacer historia. El equipo salmantino está ante una gran oportunidad de disputar la tercera final europea de su historia. En 2009 y 2011 jugó las de la Euroliga femenina -máxima competición continental- quedando subcampeón de Europa en la primera y campeón en la segunda, y hoy a partir de las 20:30 horas quiere clasificarse para la gran final de laEurocup femenina -segunda competición europea- y además puede hacerlo ante su afición. El equipo de Miguel Ángel Ortega necesita para ello darle la vuelta a la eliminatoria de semifinales ante el Galatasaray turco, que en la ida ganó por 69-62 tras un minuto final fatídico que llevó al equipo salmantino, tras varias pérdidas, a perder por tan solo un punto a hacerlo finalmente por siete algo que dificultará esta noche el intento de remontada.

El técnico catalán ha ido cuidando a la plantilla toda esta semanas para que todas las jugadoras lleguen en perfectas condiciones a este encuentro en el que, por descontado, el CB Avenida tendrá el gran apoyo de su afición. Ayer se inició la venta anticipada de entradas y poco después se colgó el cartel de no hay billetes por lo que Würzburg registrará hoy un lleno hasta la bandera para ver a su equipo ante un grande Europa venido a menos.

El Galatasaray también es campeón de Europa como Avenida -ganó la Euroliga de 2013-14- pero desde entonces ha iniciado un descenso paulatino de sus prestaciones en Europa. Este año también arrancó en la Euroliga pero quedó quinto del grupo A. La Eurocup es su única tabla de salvación de la temporada porque en su país ni se han clasificado para la Copa y en la Liga son novenas de 14 equipos con un pobre balance de 10 victorias y 12 derrotas. Eso sí, en el partido de este pasado fin de semana su estrella Alex Quigley ya jugó ante el Samsun Canik, al que derrotaron por 55-86, después de que la americana llevara varias jornadas sin jugar en Turquía por los problemas económicos de la entidad.

Como ya mostró en la ida, el Galatasaray cuenta con una corta plantilla pero con un gran quinteto inicial de poca rotación y con enorme capacidad ofensiva. Quigley, su máxima estrella, no tuvo un gran día y aún así el equipo de Marina Malkovic ganó gracias a jugadoras de la talla de la ala-pívot Jelena Dubljevic, la base Isil Alben o la escolta francesa Epoupa, que dio una gran exhibición física defensiva y ofensiva ante las perfumeras, sin olvidar las interiores Petronyte y la ex de Avenida Kobryn, que hicieron mucho más daño del esperado por dentro ante un interior de Avenida en el que solo Angel Robinson dio la talla. El conjunto charro se quejó amargamente en la ida de la dureza del equipo turco en defensa y de la permisividad de los colegiados, pero hoy ya no se podrá ver sorprendido por esta circunstancia:si desea estar en la final de la Eurocup tendrá cuando menos que igualar esta faceta del juego y controlar mucho mas las pérdidas -22 tuvo en la ida-.

El reto es ganar por ese +8 tan famoso que ha hecho tan popular el club en las redes sociales estos últimos días y para ello apela al espíritu de Würzburg de las grandes noches europeas en las que el CB Avenida se ha crecido para ganar a grandes rivales ante su afición.