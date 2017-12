BALONCESTO | LEB ORO Sigue en directo el CB Prat-Chocolates Trapa Sergi Pino entra a canasta ante la defensa del Carramimbre Valladolid. / ANTONIO QUINTERO E. B. PALENCIA Viernes, 22 diciembre 2017, 20:11

El Chocolates Trapa visita esta noche, a partir de las 20:00 horas, la cancha del CB Prat, equipo revelación de la temporada, que suma once victorias en catorce jornadas. Los de Prado buscan la cuarta victoria consecutiva y una nueva inyección de confianza. El partido se puede seguir pinchando debajo de estas líneas, gracias a la señal de la FEB.

Una semana después del trepidante final ante el Carramimbre Valladolid, con Cvetinovic empatando el encuentro y con Pressley poniendo al público en pie con el triple sobre la bocina, el Chocolates Trapa visita la cancha del CB Prat.

El CB Prat, el equipo revelación de la temporada, ha sido capaz de sumar once triunfos de catorce y estar situados en la segunda posición de la tabla, solamente superado por el Breogán Lugo. Para este choque, Joaquín Prado recupera al pívot Dartaye Ruffin, que no se vistió de corto ante el conjunto pucelano por una lesión de rodilla, pero podría perder a Bryce Pressley, que sufrió un esguince en el entrenamiento del miércoles por la tarde. El estadounidense, pieza fundamental del esquema morado con su nuevo papel de base, no se ejercitó ayer con sus compañeros y hoy es duda para el choque.

«Son la mejor defensa de la competición, están encajando por debajo de 67 puntos por partido, que es una cifra fantástica defensivamente. Es un equipo que está haciendo muy bien las cosas, que casualmente ha caído en las dos últimas jornadas ante dos grandes equipos, Melilla y Castellón, en dos partidos muy igualados, en Melilla pierde en la prórroga y ante el Castellón en los últimos segundos», advierte Prado. Las dos últimas derrotas no han menguado la confianza de un equipo que creó una plantilla para la permanencia y tiene muchas posibilidades de jugar la Copa Princesa. «Una victoria prácticamente les daría la clasificación virtual para la copa, que para ellos es un logro enorme», afirma.

Pero que a nadie se le olvide que el Chocolates Trapa es un equipo que está yendo de menos a más, que sigue creciendo y que cada vez tiene más confianza en su juego y en los finales apretados. «Estamos en el mejor momento y tengo la impresión, si todo transcurre con normalidad, que cada semana estaremos mejor. La evolución de los días nos hace estar mejor, las tres victorias consecutivas nos dan confianza, estamos jugando mejor que hace dos meses, pero todavía nos queda mucho», advierte Prado.

La asignatura pendiente del equipo es la regularidad, mantener el ritmo de juego y la intensidad defensiva todo el tiempo. «Nos cuesta mucho alargar las cosas buenas que adquirimos. Una vez que estamos acabando de construir el equipo, que estamos en permanente construcción, esto es algo que nos hubiera gustado acabar de hacer en agosto, pero las circunstancias son como son», argumenta el técnico.

Después de medirse al Prat, con los exjugadores morados Marc Blanch y Josep Pérez, el equipo tiene vacaciones hasta el martes, que se reincorporan a los entrenamientos para preparar el último partido del año, el próximo viernes ante el Força Lleida.

