Sigue en directo el partido del Chocolates Trapa Palencia

Palencia Miércoles, 21 marzo 2018, 20:09

Los morados no guardan un buen recuerdo del partido de ida ante Coruña (96-78), allá por la undécima jornada. El Chocolates Trapa volvió de tierras gallegas con un parcial de 4 victorias y 7 derrotas, un ‘average’ de 18 puntos en contra y sin haber sido capaz de imponerse en ninguno de los cuatro cuartos del choque. Diecisiete jornadas más tarde, se vuelven a ver las caras.

Actualmente, el equipo de Alejandro Martínez suma cinco victorias consecutivas, tras cinco jornadas en el banquillo palentino del técnico canario. Por primera vez esta campaña, el equipo colegial tiene más triunfos que derrotas en su haber (14/13) y una gran confianza en su juego y en sus posibilidades. Ahora bien, el conjunto palentino afronta la semana más dura de la temporada con tres partidos en siete días. Después de haberse impuesto -con comodidad- al Sammic a domicilio, recibe esta noche al Coruña. A pesar de la victoria, el técnico morado no está satisfecho con el trabajo de los suyos.

«Ganamos pero no fue un buen partido, estuvo muy por debajo de otros. Lo sacamos adelante, que es lo importante, de cara a esta semana con tantos encuentros y tan poco tiempo de descanso. Era importante que pudieran jugar todos para dar descanso», reconoce Martínez, que no podrá contar para el trascendental partido con Urko Otegui, que sigue recuperándose de la lesión, y con la duda de Sergi Pino por un esguince. «Urko está cada día mejor y tiene mejores sensaciones, pero vamos a ser muy precavidos para que no haya problemas. Estamos haciendo piruetas para poder suplir su ausencia, incluso jugando con dos ‘cinco’ a la vez en el campo. Y tenemos a Sergi Pino un poco tocado, ahora mismo tengo algunas dudas de cuál va a ser nuestro nivel», señala.

El Leyma Coruña, con jugadores de referencia como los interiores Hernández Sonseca u Olmos, o Monaghan dirigiendo al equipo, llega al feudo morado con cuatro triunfos seguidos, así que la inyección de confianza de los gallegos será similar a la local. Los dos últimos rivales a los que se ha impuesto son el Castellón y el Melilla, este último a domicilio y con una diferencia de 27 puntos.

«Es un partido complicado, ellos han tenido 48 horas más de descanso que nosotros que, a estas alturas de temporada, es muy importante y están jugando muy bien, muy sólidos. Tiene jugadores con mucha confianza en su juego, que puede generar en la posición de base, de alero, en el interior, y creo que va a ser un rival con mucho nivel. Nos va a exigir jugar muy cerca de lo que hicimos en Lugo para poder ganar el partido», analiza el entrenador morado, que sabe que tiene que sacar lo mejor de sus jugadores -como ya hizo ante el líder- para sumar la decimoquinta victoria (no la sexta de su era, que el entrenador palentino quiere los datos de toda la temporada completa con triunfos y derrotas).

«Tenemos que tratar de conseguir la decimoquinta del equipo. Si conseguimos que el Pabellón tenga la entrada de los partidos anteriores, las dudas se disipan con el apoyo y el empuje del público en los momentos complicados», argumenta, haciendo un llamamiento a la afición palentina.

Faltan siete jornadas para que concluya la fase regular, y el Chocolates Trapa duerme actualmente en la octava posición de la tabla, dentro de los deseados puestos de ‘play off’. Para lograr el objetivo y estar más cerca de las posiciones de arriba que de las de abajo, tiene que mantener la racha positiva esta noche y el sábado ante el Oviedo.