Sigue en directo el partido entre el Sammic Hostelería y el Chocolates Trapa Dartaye Ruffin, tras anotar una canasta ante el Clavijo. / MARTA MORAS Los de Alejandro Martínez buscan la quinta victoria consecutiva E. B. PALENCIA Domingo, 18 marzo 2018, 17:26

El Chocolates Trapa se mide esta tarde, a partir delas 18:00 horas, al Sammic Hostelería, decimosexto de la clasificación. Los palentinos buscan continuar la racha de victorias con el objetivo de lograr la clasificación para disputar la fase de ascenso a la ACB. Para seguir el choque, pincha en la imagen de debajo de estas líneas.

Ocho partidos quedan para que concluya la fase regular de la LEB Oro y el Chocolates Trapa sigue luchando, con uñas y dientes, por ser uno de los ocho equipos que logren la clasificación para la fase de ascenso a la ACB. Después de un comienzo de temporada para olvidar y de otro tropezón sonado antes de la llegada del nuevo entrenador, el conjunto palentino vive ahora su momento más dulce de la temporada. Situado en octava posición, suma cuatro victorias consecutivas -los cuatro encuentros con Alejandro Martínez al frente- y por fin ha logrado el empate entre triunfos y derrotas (13-13). Más que los resultados favorables para los palentinos -que sí-, es importante el cambio de imagen sobre la cancha, la actitud en ataque y la solidez en defensa de un equipo que ha sido capaz de tumbar al líder -por primera vez esta temporada- en su feudo.

El Chocolates Trapa llega al choque de esta tarde ante el Sammic Hostelería con la confianza por las nubes, aunque sin su capitán, Urko Otegui, que sigue arrastrando una lesión muscular en el aductor y con Sergi Pino aún renqueante de la gripe. «Sergi está algo mejor, pero aún va algo asfixiado porque ha estado muchos días con fiebre. Estamos adaptando el trabajo del resto del grupo para que él no esté demasiados minutos corriendo porque no llega. Esperemos que, a partir del lunes o martes, esté al 100%», señala el técnico morado, Alejandro Martínez.

Seguir mejorando

«Llegamos con ganas de hacerlo bien, de trabajar, de mejorar en aspectos del juego que creo que podemos hacerlo mejor. Al acabar el partido, veremos si nuestro trabajo y nuestro esfuerzo nos ha permitido sumar la quinta victoria consecutiva», señala el técnico palentino, siempre muy exigente con el trabajo de la plantilla. «El quinto triunfo sería realmente importante de cara a esta próxima semana que es muy dura», agrega Martínez. En ocho días van a disputar tres encuentros -Sammic Hostelería, Leyma Coruña y Unión Financiera Oviedo-, dos de ellos a domicilio.

Pero paso a paso y partido a partido. Esta misma tarde es la primera cita ante el Sammic en su cancha. «Estamos en las últimas jornadas que para mí son las decisivas. El Sammic es uno de los equipos que no ha estado bien esta temporada, pero actualmente se encuentra fuera del descenso, aunque muy cerca de él, y querrá asegurar todos los partidos que juega en casa. Y les va a dar igual quién sea el rival», advierte Martínez, siempre respetando a todos los contrincantes, sin tener en cuenta su posición en la tabla. «Nos vamos a encontrar un rival muy motivado porque juega en casa y porque necesita ganar. Tenemos que hacer las cosas muy bien. Somos conscientes de que tenemos que rozar la perfección para poder ganar», añade.

Para Martínez, las claves de este partido no varían con respecto a otros. «Estar acertados en el rebote defensivo, no permitir segundas opciones, porque ellos tienen un equipo grande que va muy bien al rebote, no permitir que corran y estar muy bien en los tiros libres», argumenta. «No podemos volvernos locos si tenemos la opción de correr y arriesgar demasiado, cuando hemos demostrado que en el 5 contra 5 estamos jugando bastante bien, y los contraataques son aspectos que aún tenemos que mejorar», concluye el entrenador morado.

