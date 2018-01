LEB Oro Sigue en directo el partido del Chocolates Trapa Palencia Urko entra a canasta. / Marta Moras Los de Joaquín Prado intentarán que el número de victorias sea mayor que el de derrotas por primera vez en la temporada LÍA Z. LORENZO Palencia Domingo, 7 enero 2018, 19:05

Han tenido que pasar dieciséis encuentros para que el Chocolates Trapa Palencia tenga la oportunidad de colocar en su casillero un balance positivo de victorias. Las derrotas de principio de temporada han lastrado mucho al equipo de Joaquín Prado, que ahora tiene ocho victorias y ocho derrotas. Un triunfo en Cáceres supondría un paso adelante en la constante búsqueda de los ‘play-off’.

Los morados se enfrentan hoy, a las 19:30, con el Cáceres Patrimonio de la Humanidad y con su destino. Y lo hacen por primera vez en mucho tiempo sin bajas. Todos los jugadores están a disposición de Joaquín Prado. Solo está bajo seguimiento Bryce Pressley, que aún acarrea molestias de la neumonía que le obligó a pasar varias noches en el hospital. Habrá que esperar al partido para saber cuántos minutos puede jugar el americano.

Parece que el Chocolates Trapa Palencia ha encontrado su estilo, con una defensa muy activa y un juego ofensivo coral. Los jugadores morados buscan ahora la regularidad que los meta directamente en la pelea por el ascenso. Para hacerlo deben ganar en el Multiusos de Cáceres, donde aguarda un equipo complicado, confeccionado para hipnotizar y acabar con los rivales desde el 6,75. Por algo es el segundo club que más tira desde la línea de tres, con un porcentaje (36%) bastante interesante. Eso sí, los extremeños van a recibir a los palentinos con dos bajas muy importantes.

Ante el Chocolates Trapa Palencia no estarán ni Guillermo Corrales, el jugador mejor valorado del equipo, ni Rolandas, el jugador franquicia de los extremeños. Estas dos bajas reduce el peligro exterior del equipo cacereño, pero no lo elimina por completo. Porque el veterano Ñete Bohigas ha creado un equipo para jugar siempre muy abierto, para que sus rivales noten la amenaza desde el 6,75. Además, al no estar Rolandas, todo apunta a que el Cáceres va a jugar con cuatro jugadores muy abiertos, con Sergio Pérez de cinco y Warren de 4. Además, el escolta Rakocevic está en una muy buena racha anotadora, mientras que Parejo ha cogido galones ante las bajas de sus compañeros.

El gran objetivo del Chocolates Trapa Palencia es traerse la victoria de tierras cacereñas y para ello tendrá que apretar mucho en defensa. Es un punto en el que ha insistido Joaquín Prado desde el primer día. Porque los palentinos han conseguido cuatro victorias en los últimos cinco partidos gracias a su trabajo defensivo, su intensidad y su capacidad para escoger buenas posiciones de tiro. La calidad de la plantilla ha empezado a relucir en ataque, mientras que el compromiso defensivo ha permitido a los morados escalar posiciones en la clasificación. Y, de nuevo, la capacidad de ser agresivos atrás será importantísima para sacar algo positivo del Municipal de Cáceres.

Otro de los puntos importantes para aspirar a la victoria será el rebote. Ser capaces de controlarlo dará más opciones a los de Joaquín Prado, que tiene muy claro las claves del partido. «Ellos tienen tiradores de primer nivel que, además, son capaces de generar para sus compañeros con bloqueos directos y bloqueos indirectos. Hacen muy buenos partidos y tienen grandes momentos dentro de cada encuentro. Vamos a tener que ser muy maduros en cuanto a la regularidad, algo de lo que hemos adolecido desde principio de temporada. Es nuestra laguna, porque no estamos siendo regulares incluso dentro del mismo partido. Tenemos que estar 40 minutos muy centrados. Porque en si no lo hacemos podemos perder el partido casi sin darnos cuenta. Ellos son equipos de rachas muy positivas», analiza el entrenador morado.

Y es que la consistencia defensiva obsesiona a Prado desde que arrancara la temporada. El entrenador ha insistido semana tras semana en la importancia de la solidez atrás para aspirar al ascenso. Parece que el equipo lo ha comprendido, ya que el compromiso defensivo ha ido aumentando con el paso de los partidos. Ahora, ante el Cáceres, los morados tienen la primera gran oportunidad de la temporada. Pueden ponerse en balance positivo, mantener su buena racha de resultados y confirmarse como uno de los candidatos al ‘play-off’.