Sigue en directo el partido del Chocolates Trapa Palencia

Pressley entra a canasta. / Antonio Quintero El Río Ourense solo han ganado un partido esta temporada y son el colista de la clasificación de la LEB Oro L. Z. L. Palencia Domingo, 10 diciembre 2017, 18:02

Ganar o ganar. El Chocolates Trapa Palencia se enfrenta hoy al Río Ourense Termal, desde las 19:00 horas, sin otra opción que no sea la victoria ante los gallegos. Los orensanos son los colistas de la LEB Oro y solo han ganado uno de los doce partidos que han disputado. Parecen el rival perfecto para romper la mala racha de los morados fuera de casa, lo que lastra la temporada de los de Joaquín Prado. A pesar de que la clasificación dice que el partido debería decantarse a favor de los palentinos, el técnico del Chocolates Trapa Palencia no se fía. «Ahora mismo son un equipo con un problema muy importante a nivel mental. Las derrotas pesan mucho y están teniendo más problemas de confianza que de juego. Pero eso no quiere decir que no tengan potencial, porque cuentan con muy buenos jugadores y un magnífico entrenador como es Gonzalo García de Victoria. Regi Johnson, Héctor Manzano o Daniel Trist son jugadores con un buen nivel. El problema es la dinámica, que es muy complicada de cambiar. Pero debemos tener en cuenta que, a excepción del último partido en Castellón, han podido ganar cualquiera de los otros encuentros que han perdido. Deberemos poner mucha intensidad, porque ellos no están en una buena dinámica, pero nosotros tampoco lo estamos haciendo bien fuera de casa, así que no podemos relajarnos», explica Joaquín Prado, que puede contar con todos los jugadores de la plantilla para jugar en el Paco Paz.

Porque el técnico morado ha valorado muy positivamente el trabajo de sus hombres en las últimas sesiones en el Adolfo Nicolás. «Hemos entrenado muy bien y ha sido una semana larga, en la que hemos podido consolidar muchos conceptos tácticos. Además, físicamente, el equipo ha respondido bien. Vamos con una dosis de confianza alta tras el último partido. Esperamos dar nuestro mejor nivel fuera de casa tras los últimos malos partidos, donde no hemos estado a la altura de lo que esperábamos», destaca Joaquín Prado. Porque los partidos a domicilio son, sin duda, la asignatura pendiente de este Chocolates Trapa Palencia, que se muestra muy sólido en los partidos en casa, pero demasiado frágil cuando juega lejos de su pabellón.

Joaquín Prado tiene la respuesta a esa disparidad de resultados. «El trabajo defensivo ha de ser nuestra bandera para competir el partido. En las últimas jornadas, la defensa ha marcado nuestra competitividad en los partidos. Lo hicimos muy bien ante el Oviedo, al que dejamos en 62 puntos a pesar de que es uno de los equipos que más anota de la liga, pero estuvimos muy mal en otros partidos, en los que no pudimos ni siquiera competir. Nuestro nivel de intensidad y de agresividad tiene que ser muy alto. Debemos ser capaces de robar y correr a campo abierto», explica el entrenador morado.

El Chocolates Trapa Palencia se encuentra en una situación interesante, ya que si consigue hoy la victoria ante el colista y luego logra volver a ganar en casa al Carramimbre, rival directo, podrá engancharse a la parte alta y olvidar definitivamente su mal inicio.