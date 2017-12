BALONCESTO | LEB ORO Sigue en directo el Chocolates Trapa-Força Lleida Urko Otegui intenta atravesar la defensa de Gerbert Martí, en el encuentro de la pasada jornada ante el CB Prat. / LOF El equipo de Prado quiere despedir el año con un triunfo ante su afición E. B. PALENCIA Viernes, 29 diciembre 2017, 13:11

El Chocolates Trapa recibe esta noche, a partir de las 21:00 horas, al Força Lleida, en el último encuentro del año. Puedes seguir el directo, gracias a la señal de la FEB, pinchando en la imagen que hay debajo de estas letras.

Despedirse de 2017 con un triunfo y comer las uvas con una sonrisa y con el remusguillo de la victoria. Así quiere decir adiós a estos 365 días el Chocolates Trapa. Esta noche recibe al Força Lleida en el pabellon Padre Adolfo Nicolás, en el último partido del año -y penúltimo de la primera vuelta-. Cierto es que el conjunto morado ha mejorado en su juego y en los resultados, aunque aún no termina de ser regular. Tres victorias consecutivas acumulaba el equipo de Prado hasta que se midió la pasada jornada al Prat. Cualquiera de los dos equipos pudo ganar -en este caso no fue el palentino-, porque las dos oportunidades moradas de Bryce Pressley y de Urko Otegui no quisieron entrar. Hoy es el día para resarcirse y volver a ofrecer a la afición que acude al pabellón cerrateño una nueva victoria tan bonita y vibrante como la lograda ante el Carramimbre Valladolid.

«Afrontamos el partido con muchas ganas de volver a jugar ante nuestro público, de volver a brindar un buen partido a nuestra gente y crecer en regularidad, que somos conscientes que es nuestro mayor punto de crecimiento», reconoce el técnico morado, Joaquín Prado.

«Queremos mantener esa línea de competitividad, ante un equipo que nos va a exigir el máximo porque tiene muy y buenos jugadores y también está rindiendo muy bien», advierte el asturiano. El rival de esta noche también acumulaba tres victorias seguidas hasta la pasada jornada, perdió contra el TAU Castelló por nueve puntos.

«Anteriormente a esta última derrota, el Lleida llevaba una dinámica excelente. Fueron capaces de ganar en la pista del Melilla con mucha solvencia, y lo mismo demostraron ante el Cáceres. Sin duda, está haciendo grandes partidos», reconoce Prado.

Las lesiones lastraron al conjunto ilerdense al comienzo de la temporada, que no pudieron contar con dos jugadores referente del equipo, Tim Derksen y Michael Karena. «El Lleida ha tenido problemas de lesiones en las primeras jornadas y eso les ha hecho crecer en rendimiento a jugadores que no estaban tan llamados a ser protagonistas», señala. «Ahora mismo la plantilla está al completo y eso eleva mucho sus prestaciones, no solo porque cuente con todos sus jugadores sino porque la dinámica de entrenamientos habrá sido mejor», agrega.

Como si de un calco se tratase, el Chocolates Trapa también estuvo lastrado por las lesiones varias jornadas, pero afortunadamente cuenta con todos sus jugadores para esta noche. Lo que no se sabe es si será el último partido de Andrés Miso -mejor jugador morado ante el Prat-, que -por el momento- termina su contrato esta misma noche. Otra coincidencia entre ambos conjuntos, es que los dos lucharán hoy por la octava victoria de la temporada.

«La clave del partido pasa porque seamos capaces de parar sus puntos fuertes ofensivos. Ellos encuentran puntos concierta facilidad, a pesar de haber tenido bajas importantes. Tenemos que ser sólidos defensivamente y el partido va a tener un apartado fundamental, que será el rebote, eso va a ser clave. A partir de ahí, tenemos que seguir creciendo en el apartado ofensivo, que es donde tenemos mayor margen de mejora», señala el entrenador palentino.

El Força Lleida es el mejor equipo en triples, con el mayor porcentaje de la liga que asciende al 42%. Ante los catalanes, el conjunto palentino, que tiene la peor media en tiros de tres. Por si esto fuera poco, el Lleida cuenta en sus filas con el máximo anotador de la competición, Dukanovic. Sin duda, emoción y espectáculo en el choque de hoy.

