BALONCESTO | LEB ORO Sigue en directo el Chocolates Trapa con el Sammic Hostelería Bryce Pressley busca la canasta ante Löfberg en el Adolfo nicolás. El conjunto palentino recibe al equipo guipuzcoano esta noche en el Adolfo Nicolás E. B. PALENCIA Viernes, 24 noviembre 2017, 11:28

El Chocolates Trapa recibe esta noche, a partir de las 21:00 horas, al Sammic Hostelería, equipo guipuzcoano recién ascendido de LEB Plata, que suma cuatro victorias, una más que los palentinos. Sigue aquí el directo del partido, donde los de Joaquín Prado necesitan reencontrarse con el buen juego, la buena imagen y el triunfo. Puncha en la imagen que está debajo de estas letras para ver el partido:

El refrán ‘A perro flaco todo son pulgas’ le viene esta semana que ni pintado al Chocolates Trapa, que no para de acumular malas noticias. Los morados vivieron el pasado viernes la derrota más dolorosa de su historia, más que por los puntos por las formas. Un conjunto palentino desconocido y falto de intensidad caía derrotado ante el Clavijo, penúltimo de la tabla de clasificación.

Para el encuentro de esta noche, vital para recuperar la confianza y la buena imagen del equipo, Joaquín Prado no podrá contar con Sani Campara, que se encuentra con la selección Bosnia, mientras que Quique Garrido y Jordi Grimau siguen sin estar recuperados del todo para la cita liguera. El base continúa convaleciente del golpe que recibió ante Stainbook en el partido ante el Breogán y, aunque disputó algunos minutos el pasado viernes, no está al 100%, mientras que Jordi Grimau no pudo saltar a la cancha riojana la pasada semana. «Hemos tenido bastantes problemas físicos durante la semana. Jordi Grimau y Quique Garrido siguen arrastrando problemas y solo han hecho una y dos sesiones de entrenamiento respectivamente esta semana», argumenta Joaquín Prado.

Y a la falta del base Campara y la convalecencia de Garrido, se une los dolores de cadera que han impedido al tercer base del equipo, Jason Calliste, entrenar con normalidad estos días. «Los problemas físicos le han impedido estar en tres sesiones de entrenamiento», advierte el técnico del club morado, que baraja la posibilidad de jugar con Bryce Pressley en la posición de uno, siempre y cuando se pueda contar con Jordi Grimau en la posición de escolta.

Por si esto fuera poco, la próxima semana, cuando menos efectivos tiene el Chocolates Trapa al 100%, hay doble jornada liguera, el miércoles ante el Leyma Coruña y el domingo contra el Oviedo.

Primera vez

Pero antes de los choques de la próxima semana, detengámonos en el partido de esta noche, ante el Sammic Hostelería, un rival recién ascendido de la LEB Plata y que nunca se ha medido al conjunto morado. «Son un equipo que ha empezado con buen nivel la temporada, ayudados por el bloque que lograron mantener de la pasada campaña, de los que lograron tan brillantemente el ascenso. El bloque tiene muy interiorizados los conceptos y han fichado a jugadores con mucha experiencia en la liga como Ruiz de Galarreta», argumenta Prado.

La clave para lograr la victoria, la cuarta de la temporada tras un mal arranque liguero, tiene que pasar por la defensa morada. «El nivel defensivo tiene que darnos las alas necesarias para hacer un buen partido. Hemos de recuperar el nivel defensivo que teníamos hace dos o tres semanas. Venimos de un mal partido defensivo, que no se puede volver a repetir. Nos pueden hacer puntos, que sí, pero no puede haber canastas fáciles, ni contraataques fáciles ni bandejas», advierte Joaquín Prado, que aún sigue enfadado tras la imagen ofrecida ante el Clavijo.

«Llegamos al partido con muchas ganas de dar otra imagen, no solo de conseguir una victoria, sino de afrontar el partido de otra manera, de ser fieles a nuestro estilo, de hacer un partido digno, que el de la semana pasada no lo fue», reconoce el técnico palentino, que espera ver otra imagen de sus pupilos.

El Chocolates Trapa cuenta esta noche con su afición, fiel siempre a la cita. No va a estar solo para luchar por la cuarta victoria y por ganar más confianza en el equipo.

