La semana más dura del Chocolates Trapa Entrenamiento del Chocolates Trapa de ayer en el Pabellón Municipal. / ANTONIO QUINTERO El equipo morado afronta la recta final de la fase regular de liga con tres encuentros en siete días ESTHER BENGOECHEA Palencia Martes, 20 marzo 2018, 11:17

Tres partidos de LEB Oro en siete días ante tres rivales que buscan la victoria con la misma sed e intensidad que el Chocolates Trapa. Después de medirse el domingo -e imponerse- al Sammic Hostelería, mañana llega a Palencia el Leyma Coruña -sexto en la tabla y con un triunfo más que los morados en su haber- . Y tres días después, el sábado, el conjunto de Alejandro Martínez visita la difícil cancha del Pumarín.

El entrenamiento de ayer de los palentinos fue ligero, más suave que en otras ocasiones, para recuperarse después del encuentro. Con una leve carga de trabajo, y con un circuito de ocho elementos incluido, la plantilla ha trabajado para mantenerse activa de cara a la visita del conjunto coruñés. El equipo ha tenido la mayor carga de trabajo durante la semana pasada, al ser más larga de lo normal y no tener que jugar hasta el domingo.

«Hemos cargado las pilas física y tácticamente la semana pasada, así ahora nos lo planteamos como entrenamientos más suaves, más de recuperación después de los partidos», argumenta el segundo entrenador del Chocolates Trapa, Tino Ugidos. «En el siguiente entrenamiento (el de hoy), tenemos las sesiones de vídeo porque tiene que ser todo más sencillo. No podemos extendernos demasiado y hay que hacer cosas más concretas porque no hay mucho tiempo ni para entrenar ni para dar demasiados datos, además si das más la información, se diluye», argumenta Ugidos, que prepara el vídeo de cada rival analizando los cinco últimos partidos.

Pino sufrió un esguince ante el Sammic, pero ya está disponible para el entrenador

«Tenemos menos tiempo esta semana, así que tengo casi todo preparado. La idea es poner a los jugadores lo más importante, con unos montajes de diez a quince minutos y a partir de ahí se habla de cómo vamos a defenderlo», afirma el técnico morado.

El triunfo ante el Sammic fue muy importante por la victoria en sí y por poder dar minutos a jugadores menos habituales, pensando ya en los siguientes choques. «Alejandro pudo poner en pista a todo el mundo, dar minutos de descanso a jugadores importantes porque esta semana tenemos dos partidos más y hay mucha carga de trabajo. Pudimos reservar un poco a los que juegan muchos minutos y esa es otra de las partes positivas que tuvo el partido», señala.

El capitán Urko Otegui trabaja con el fisioterapeuta y con el preparador físico para poder estar de vuelta lo antes posible, aunque aún no hay plazo fijo de vuelta. Quien sí parece estar al 100% para defender la elástica morada ante el Leyma Coruña es Sergi Pino, que después de torcerse el tobillo ante el Sammic, no volvió a salir a la cancha. «Tiró un lanzamiento de tres, saltó para hacer el tiro y al caer, cayó mal o pisó al defensor. Hoy (por ayer) estaba más o menos bien y no creemos que tenga ningún problema, fue una torcedura sin importancia», reconoce.