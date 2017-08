Semana clave para el futuro de Urko Otegui Urko Otegui, con el balón, ante la defensa de Roger Fornas. / Antonio Quintero El jugador y la directiva se reunirán en los próximos días para abordar la renovación del pívot vasco ÁLVARO MUÑOZ Palencia Lunes, 7 agosto 2017, 11:44

Los pétalos de la margarita de Urko Otegui podrían llegar esta semana a su fin. El jugador vasco deshojará en los próximos días el pétalo de me gusta la oferta de renovación del Palencia Baloncesto o el de no me gusta. «Me siento muy cómodo en Palencia. Mi primera opción siempre ha sido escuchar la propuesta de Palencia, a partir de ahí nos sentaremos y valoraremos qué es lo mejor para el club y para mí», afirmó ayer el pívot vasco.

Desde el Palencia Baloncesto consideran importante la continuidad de Urko Otegui, capitán del equipo en las últimas temporadas y referente del juego interior en las pasadas campañas de LEB Oro. «Como entrenador, el hecho de contar con Urko Otegui es una absoluta prioridad. Me encantaría tenerlo en plantilla, como imagino que les sucede a todos los aficionados del Palencia Baloncesto», sentenciaba el nuevo entrenador del equipo, Joaquín Prado, que entiende que el pívot vasco sea uno de los jugadores más cotizados en la categoría. «¿Qué entrenador de la LEB no querría contar con un jugador como Urko? Además es el capitán del equipo, conoce el club y la competición a la perfección y sería una fantástica noticia que continuase en el equipo», añadía el técnico asturiano.

La postura de la directiva es clara, cimentar el nuevo proyecto de LEB Oro en base al pívot vasco, que, de confirmarse la renovación, encararía su séptima temporada en el club colegial. «Urko es nuestro capitán y queremos que la próxima temporada siga con nosotros. En los próximos días nos sentaremos para abordar la renovación. En esta semana tendremos noticias», reconoció ayer el vicepresidente del Palencia Baloncesto, Fernando Martínez-Zulaica, que asegura que, de momento, «no hay nada cerrado con el jugador».

Samb, al Melilla

De confirmarse la renovación de Otegui, el jugador vasco sería el único integrante de la plantilla que el año pasado alcanzó la final de play off de ascenso a ACB. El resto de compañeros de Urko en el vestuario la temporada pasada ya han hecho la maleta para embaucarse en un nuevo proyecto.

El último en aclarar su futuro ha sido el pívot Mamadou Samb, que ayer se comprometió con el Melilla Baloncesto. El conjunto de Alejandro Alcoba, antes de empezar la liga, ya es uno de los grandes favoritos al ascenso de categoría, tras los grandes fichajes del periodo estival. Jugadores como Dani Rodríguez, ex del Palencia Baloncesto, Miki Servera, Edu Durán, Javi Lucas o Fran Guerra forman una plantilla de campanillas.

De momento, el plantel colegial solo cuenta con un efectivo hasta la fecha. Se trata de Sergi Pino, que ya se comprometió con el Palencia Baloncesto a finales de mes de julio. Desde entonces, los rumores se han asentando entre la afición morada, que espera impaciente noticias de su equipo. La primera de ellas podría llegar esta semana con la renovación de Urko Otegui.