Leb Oro «Estoy seguro de que el equipo va a jugar el 'play-off'», asegura Prado 03:51 Joaquín Prado, durante su despedida. / Antonio Quintero Joaquín Prado se despide del Chocolates Trapa con cordialidad y un punto de frustración LÍA Z. LORENZO Palencia Lunes, 12 febrero 2018, 22:12

El proyecto compartido del Chocolates Trapa Palencia y Joaquín Prado ha llegado a su fin a mitad de temporada. Y lo ha hecho antes de tiempo, con los objetivos aún por cumplir. El club, que anunciaba el domingo la destitución de su técnico, busca un revulsivo para conseguir que el equipo se meta en el ‘play-off’. «Es una decisión que no ha sido fácil de tomar, porque Joaquín es un hombre que encaja muy bien con nuestra filosofía. Pero realmente creemos que esto es lo que tenemos que hacer para que el equipo reaccione», aseguraba Gonzalo Ibáñez, presidente de la entidad, antes de dar paso a la despedida de Joaquín Prado.

El entrenador arrancó con una larga lista de calurosos agradecimientos y dejó para el final las palabras, mucho más frías, dedicadas a la plantilla. «Me gustaría acordarme de los jugadores que se han esforzado y que lo han intentado a pesar de que no han salido las cosas como queríamos. Y especialmente quiero acordarme de Miguel Caballero, que me ha ayudado mucho en el día a día. Ha entrenado con mucha más pasión que el 99% de los profesionales. He tenido el placer de poder entrenar a alguien que solo quiere jugar al baloncesto. Él representa el baloncesto puro aunque no juegue en los partidos», destacaba el ya extécnico morado.

La plantilla

Y sorprende que de toda la plantilla, el entrenador asturiano solo se acordara del que entrena, pero no juega. Preguntado por su relación con la plantilla, Prado no quiso ajustar cuentas con nadie. «Es muy complicado hablar ahora de eso porque no tengo la perspectiva adecuada. Ha habido muchas circunstancias que han influido y, evidentemente, yo tengo mi parte de responsabilidad. Ya he hablado con los jugadores y les he dicho lo que creía desde el mayor de los respetos. Ahora no voy a reprochar nada a nadie», aseguraba Prado.

Porque el técnico asumía la destitución, pero también insistía en su capacidad para haber sacado la temporada adelante. «El equipo tiene mimbres para estar más arriba, está bien preparado física y técnicamente y creo que los jugadores pueden dar más de sí mismos. Yo también he entrado en un equipo a mitad de temporada y sé que, más allá de las situaciones mentales, hay poco que puedas cambiar. Estoy convencido de que van a demostrar que están bien preparados y que van a ganar partidos. Y estoy absolutamente seguro de que van a ganar siete u ocho partidos de los doce que quedan y que van a jugar el ‘play-off’. Me voy con un punto de frustración, porque me sentía con fuerza para sacar esto adelante. Respeto la decisión del club al 100%, pero no me siento en peores condiciones que cualquier entrenador que pueda venir ahora», afirmaba el técnico.

A pesar de que Joaquín no quiso cargar contra la plantilla, sí dejó claro que se ha sentido muy a gusto en Palencia, menos en el equipo «No he conseguido que los jugadores acabaran de funcionar. Además los resultados no nos han acompañado todo lo que querríamos, y ha habido muchos partidos igualados que han caído del otro lado. De todas formas, sigo apasionado por este deporte y ninguna situación me va a quitar mi entusiasmo. Ahora solo me queda desearle al club toda la suerte que se merece y a los jugadores, que les vaya muy bien en el plano personal y en el profesional», continuaba Joaquín Prado, que no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a los palentinos su hospitalidad. «El domingo bajé a un bar a tomar algo y un señor que había allí se me acercó, me dijo que lo sentía mucho y me invitó. Lo siento mucho por los aficionados, porque no hemos podido darles tantas alegrías como me hubiera gustado. Pero quiero agradecerles su cariño», destacó Prado.

El entrenador asturiano no quiso irse de Palencia sin unas palabras para todos sus colaboradores. «Quiero dar las gracias al cuerpo técnico y a los trabajadores del club porque ha sido un verdadero placer trabajar con ellos. A Tino y a Rubén, que ya los conocía, y reitero que son magníficos profesionales. A Omid Etemad, que es un fisio de primer nivel, y a Javi, que como delegado, es de quitarse el sombrero. Y a Montse, del equipo médico, y a Sara, de prensa. Todos me han hecho la vida más fácil aquí».

La relación entre el Chocolates Trapa Palencia y Joaquín Prado ha finalizado y como decía el presidente morado «solo el tiempo dirá si hemos acertado o no». Por el momento, el proyecto ha terminado.