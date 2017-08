Eurobasket Scariolo: «Será una tragedia si la selección no va de menos a más» Sergio Scariolo, durante un partido. / EFE «La clave será que cada uno sepa estar en su sitio y hacerlo con personalidad, pero también con respeto, humidad, espíritu de equipo y sacrificio», apunta el seleccionador a tres días del debut de España AMADOR GÓMEZ Madrid Martes, 29 agosto 2017, 14:44

"Faltaría más que el equipo no fuera de menos a menos a más. Sería una tragedia que no fuera así. Si no llegamos al cien por cien al momento de los cruces sería un problema muy gordo", aseguró este martes Sergio Scariolo, a tres días del debut de España en el Eurobasket en Cluj (Rumanía), donde la selección comenzará a defender el título conquistado hace dos años en Francia.

El seleccionador nacional insistió en que "el equipo está por encima del disfrute individual" y que "la clave será que cada uno sepa estar en su sitio y hacerlo con personalidad, pero también con respeto, humidad, espíritu de equipo y sacrificio". "Confío en que cada uno sepa interpretar su rol de la manera correcta", añadió el técnico italiano, para quien la preocupación defensiva "no ha disminuido" e insiste a sus jugadores en dar un paso adelante en entrega para frenar al rival.

"La defensa sigue siendo nuestra aguja de la balanza que puede hacer más pesar el plato del éxito que del fracaso. Es donde tenemos que emplearnos más a fondo en lo que nos queda. Tenemos un grupo de jugadores de talento, pero hay que usarlo a los dos lados del campo y es necesario alcanzar un punto de eficiencia alto en defensa. El remedio contra los altibajos es subir el nivel defensivo", recordó Scariolo, el día antes de que el equipo viaje a Cluj.

Según el seleccionador, España no debe olvidarse del fracaso en el Mundial de 2014: "Entonces teníamos un equipo incluso más completo que el de este año y las cosas se atascaron". "Ahora la situación es un poco nueva y tenemos que elegir quien mejor nos convenga. Tenemos que evitar poner en algún quinteto demasiada cualidad ofensiva. Mejor renunciar a uno que pueda sumar más talento ofensivo para reforzar consistencia defensiva. En los momentos más precipitados, donde nos gustamos ofensivamente, nos debe respaldar la fuerza defensiva", insistió.

Respecto a Navarro y Pau Gasol, Scariolo elogió el papel que deben representar ambos: "Dentro del campo Juan Carlos puede ser decisivo a la hora de ser el abanderado para poder jugar un día más minutos o menos, mantener la confianza y hacer lo que mejor sabe hacer él. Los minutos serán menores, pero suficientes para aportar cosas importantes. El capitán y buque insignia debe dar ejemplo en el momento de ir al banquillo, sin bajar la cabeza y perder energía. Respecto a Pau, es un punto importante en defensa. Donde ellos son muy buenos es en los momentos difíciles y donde sacan su grandísima capacidad. En saber mantener las manos en el volante son buenos", destacó.

De las ausencias, no sólo de España, sino del resto de selecciones, no quiso hablar: "Cada uno llora las suyas y aguanta su vela. Hay que ganar una medalla y ya está". Y respecto a Montenegro, el primer rival el viernes, apuntó: Montenegro es uno de los equipos más poderosos cerca de canasta. Además de Vucevic y Dubljevic, tiene a Todorovic y una batería de tiradores amplia y a Tyre Rice, con un talento extraordinario y una capacidad de ganar partidos grandísima. En el rebote son buenísimos e Ivanovic puede liártela. Son absolutos tiradores".