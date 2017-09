Eurobasket 2017 España se crece en defensa y da otro recital Pau Gasol y Ricky Rubio lideran la paliza ante la República Checa AMADOR GÓMEZ Sábado, 2 septiembre 2017, 18:30

España se creció aún más en defensa en su segundo partido del Eurobasket y, tras la exhibición coral en el debut ante Montenegro, dio otro recital frente a la República Checa. En este caso, liderada por la producción anotadora de Pau Gasol, que junto a Marc forma la mejor pareja del campeonato, y por la dirección de Ricky Rubio, encargado de llevar el ritmo de una selección que, no sólo no perdió un ápice de intensidad y concentración, sino que los no habituales quisieron ofrecer otra muestra de reivindicación y dar un paso más al frente en sacrificio defensivo. Sergio Scariolo no ha dejado de insistir en que la línea que delimita el éxito del fracaso está en la defensa y sus jugadores han respondido con creces en dos partidos, en los que España, aun contra rivales bastante débiles, ha apabullado con actuaciones arrolladoras en los dos lados de la cancha.

Esta selección española dispone de tantísima ambición y talento, y de tanta versatilidad, que aunque sea demasiado temprano, apunta a revalidar el oro para conquistar su cuarto título en cinco Eurobasket. Las estrellas deciden para sentenciar cuanto antes y así se pueden permitir reservarse y dar el relevo a los inexpertos, que si cabe se sacrifican todavía más para anular el ataque del contrario, como ocurrió contra los checos. Con sólo jugadores de banquillo, España dejó a su adversario en sólo cuatro puntos en cinco minutos de un segundo cuarto impresionante en defensa de la campeona de Europa, que en el primero ya deslumbró con el espectacular acierto ofensivo de Ricky Rubio y de Pau Gasol, con 14 puntos del base y 13 del pívot en ese parcial que ya aventuraba paliza, como así ocurrió.