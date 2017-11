Remontada fundamental de garra en Avenida

Importantísima victoria la de ayer del CB Avenida en la Euroliga. El equipo salmantino se impuso por 67-58 al Nadezhda ruso para conseguir su cuarta victoria del grupo B y mantenerse así en el grupo cabecero tras una jornada en la que gracias a los enfrentamientos directos de los rivales (el Ekaterimburgo ganó a Schio 64-50 y el Yakin Dogu al Fenerbahce 72-61), las de Ortega se plantarán la próxima semana en Italia en Schio con un balance notable de 4-2. Sobre todo, teniendo en cuenta que si esta primera vuelta Avenida ha tenido cinco partidos en casa de los siete, en la segunda será justo lo contrario y se jugará por tanto fuera de Würzburg sus opciones de estar en los cuartos de final de la Euroliga.

Avenida, en el último partido europeo de Abdi que no seguirá tras no renovarle el contrato el club, y la próxima llegada de la alero belga Kim Mestdagh, superó a un Nadehzhda ruso muy alejado en presupuesto y plantilla del equipo que se proclamó subcampeón de Europa hace solo dos temporadas, entre otras con Robinson en sus filas. Ya sin grandes estrellas en sus filas y con la experfumera Sandra Ygueravide a los mandos, vendió cara su derrota y eso que llegaba a Würzburg con apenas una victoria. No fue un buen partido de Avenida, permitió muy rebote ofensivo al rival y tuvo en el tercer cuarto un déficit ofensivo -apenas anotó 5 puntos- que casi le cuestan el partido.

Ortega sorprendió de inicio con la inclusión en el quinteto inicial de la discutida Nicholls después de que en el último partido de Liga jugara menos de dos minutos como castigo por su flojo inicio de temporada. Mejoró la cántabra aunque no era difícil.

El Nadezhda arrancó con una zona para ver si la apuesta zonal que hizo el Fenerbahce la semana anterior también le daba resultad; y en ataque las de Kovavic trataban de darle un ritmo trepidante intentando finalizar sus ataques en escasos segundos si superaban la presión inicial de las perfumeras. Con ello, lograron llegar a los cinco primeros minutos empatadas (8-8).

Pero en un minuto y tras lograr tres robos de balón seguidos en campo contrario, Avenida empezó a distanciarse y en un minuto se colocó 16-8 con seis puntos de la capitana Silvia Domínguez gracias a un 2+1 y un triple. Pero no rompió Avenida. No tardó en reaccionar el equipo visitante: aprovechando que Erika de Souza se sentó a descansar, mandó tres balones seguidos a Jones -mucho más poderosa físicamente que Robinson- y logró ella sola un 0-7 de parcial que tuvo que frenar Ortega con un tiempo muerto (16-15, min. 7).

El segundo periodo se inició con 18-16 con toma y daca por parte de los dos equipos: Avenida comenzó con un 6-0 con nuevo triple de Silvia y 2+1 de Givens, y el Nadezhda con un 0-5. Todo eso en un minuto. Y en el siguiente, tras el tiempo de Ortega, 5-0 de Avenida con otro triple de Silvia (12 puntos de los 27 hasta entonces del equipo) y canasta de Elonu y nuevo tiempo del Nadehzda con 29-21. Y no habían pasado ni dos minutos del segundo periodo para un 11-5. Para no romper la ‘tradición’, contestó también el conjunto ruso con un 1-7 (30-28) aprovechando las pérdidas en el pase de las salmantinas y la incapacidad para cerrar el rebote defensivo. El toma y daca se mantuvo hasta el final del primer tiempo por la irregularidad de ambos conjuntos con un 40-34 para las de Ortega, que tenían que arreglar el problema en el rebote y las pérdidas, nada menos que 10. Por contra, los 4 de 7 en triples eran un enorme alivio para lo que había sucedido solo una semana antes en Estambul.

El tercer periodo fue nefasto para Avenida. Solo metió cinco puntos. Comenzó con el Nadezhda pasando a defender en individual y con los problemas en el interior de Avenida para frenar a las pívots. Ni de inicio Nicholls ni después Robinson estuvieron certeras con Cannon. Pasaban los minutos y lejos de entonarse el equipo salmantino, el agujero en el interior se hacía cada vez mayor con el Nadezhda anotando debajo de la canasta local con una pasmosa facilidad y Ortega tuvo que parar el partido cuando las rusas se colocaron por delante en el marcador con 45-47 a falta de 3.51 para el último periodo (no lo hacían desde el 4-6 inicial). Quevedo tuvo entonces otra oportunidad, pero tras marrar tres triples casi seguidos, ya no volvió a mirar el aro. El tercer periodo terminó con 45-49.

Tocaba tirar de remontada porque a falta de siete minutos Avenida perdía por 47-53. Ortega tiró entonces de las jugadoras de su confianza (Silvia, Elonu y Givens) y gracias a ellas el equipo reaccionó y remontó. A cinco del final igualó Avenida por la cabezonería de Givens con sus penetraciones de ella contra el mundo (53-53). Con 56-53 uno de los colegiados señaló además una técnica al entrenador rival en un arbitraje bastante casero ayer. De ahí al final ya no se escaparía el partido con Silvia controlando el tempo del partido.