Reminiscencias coperas del Palencia Baloncesto El Breogán Lugo y el Manresa disputan esta noche la Copa Princesa de Asturias en el Pazo dos Deportes Lamont Barnes, Urko Otegui y Tino Ugidos, los únicos del Chocolates Trapa que han ganado la Copa Princesa, posan en el Adolfo Nicolás de Villamuriel. / ANTONIO QUINTERO ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Sábado, 3 febrero 2018, 12:03

Cuatro cuadrados de madera puestos en torre y un círculo plateado para coronar el trofeo. Así es la Copa Princesa, esa que el Palencia Baloncesto ha ganado en dos ocasiones -ha jugado tres finales- y que este año se conformará con verla por la televisión, al igual que la temporada anterior. El Breogán Lugo de Nacho Lezcano y el Manresa de Aleix Durán se verán las caras esta noche en el Pazo dos Deportes de Lugo a partir de las 20:45 horas. Los gallegos buscan sumar su segundo trofeo Princesa a las urnas gallegas, después del que consiguieron en 2008 ante el Alicante Costa Blanca. Por su parte los catalanes, con Jordi Trías y Nacho Martín al frente, se han quedado a las puertas en la temporada 2000-2001, cuando no pudieron ganar al Melilla. Cierto es que también cayeron en el antiguo formato de la Copa Príncipe, en la campaña 1986-1987, cuando se jugaba con equipos ACB.

TRES FINALES 77-61 ANDORRA-PALENCIA BALONCESTO. Primera final para los morados, que no pudieron superar un desastroso segundo cuarto con solo 5 puntos. 78-69 PALENCIA BALONCESTO-LUGO. Primera Copa Príncipe para el conjunto palentino, con Xavi Forcada como MVP del partido. 87-85 PALENCIA BALONCESTO-MELILLA. Segunda Copa -esta vez Princesa- consecutiva, con Dani Rodríguez como MVP del encuentro.

Tres miembros actuales del Chocolates Trapa saben lo que es celebrar este ansiado triunfo con el club palentino. Urko Otegui tiene motivos para sacar pecho y estar orgulloso, ya que suma tres copas, dos con el Palencia Baloncesto y una con el León, mientras que Lamont Barnes y Tino Ugidos tienen en su haber el último trofeo monárquico logrado por los morados en enero de 2016.

Antes de que el Palencia Baloncesto se proclamase campeón dos años consecutivos, había saboreado en sus propias carnes lo que es quedarse con la miel en los labios, perdiendo en su primera participación en la Copa Princesa, por aquel entonces aún Príncipe, ante el River Andorra a domicilio por 77-61.

Orgullo morado

La proeza palentina, que comenzó en 2014 perdiendo ante el equipo liderado por aquel entonces por Trías, continuó las dos siguientes temporadas logrando traer hasta Palencia, hasta el Pabellón Municipal, la final de la Copa Princesa. Los morados liderados por Nacho Lezcano se imponían en un gran duelo al Breogán Lugo, equipo actual del entrenador vasco, y hacían explotar de júbilo el pabellón palentino.

Tan solo un año más tarde, el 29 de enero de 2016, el Palencia Baloncesto -con Sergio García al frente- se convertía en el único equipo que había logrado dos copas consecutivas. A día de hoy sigue teniendo este galardón en su poder. Los palentinos se impusieron, después de forzar dos prórrogas, al Melilla Baloncesto por el ajustado resultado de 87-85.

«La primera Copa que ganamos fue algo histórico para el club, la ciudad y la afición» urko otegui

«Estoy muy orgulloso de la Copa que gané porque fue mi primer título en Palencia» lamont barnes

«Conseguimos ganar el segundo trofeo consecutivo, algo que nadie más ha hecho» tino ugidos

«Estoy muy orgulloso con este título porque fue el primero que conseguí con el Palencia Baloncesto y voy a recordar esto siempre», reconoce Lamont Barnes, que esa misma temporada se alzó con el campeonato liguero. «Recuerdo el ambiente y lo increíble que estuvo el público en ese partido. Los dos equipos estuvimos muy metidos en el juego, dándolo todo y estando a tope. La verdad es que fue un choque ideal y único para todo el mundo», rememora el pívot estadounidense.

El capitán del Chocolates Trapa, por su parte, tiene en su mente tres celebraciones distintas y seis finales -tres con el Palencia Baloncesto, dos con el Menorca y una con el Baloncesto León-. «Los recuerdos de las finales son siempre recuerdos bonitos, de satisfacción, de objetivos cumplidos, sobre todo con la primera Copa que ganamos aquí en Palencia, que fue algo histórico para el club, para la ciudad y para la afición. La segundo también fue un auténtico final, con dos prórrogas, ganando el último tiro y taponando a los rivales», recuerda Urko Otegui. «Estoy orgulloso de las tres que he conseguido. Cuando ganas finales como estas es para estar orgulloso y tranquilo por haber hecho bien el trabajo», agrega el donostiarra.

El segundo entrenador del Chocolates Trapa, Tino Ugidos, aterrizó en el banquillo palentino semanas antes de que el conjunto se midiese al Melilla. «Yo acababa de llegar al club. Cuando Sergio García cogió el equipo me ficharon como entrenador ayudante y me encontré de lleno con la Copa Princesa. Todos estaban como locos por disputar y ganar el segundo trofeo seguido, que además no lo había hecho nadie», recuerda. «Ese triunfo nos sirvió para sentar las bases para ganar la liga. Nos dio un golpe más de moral y de impulso para poder conseguir el ascenso», señala el segundo de a bordo de Joaquín Prado.

Las dos copas moradas, que actualmente están siendo restauradas, esperan una vitrina en la que descansar en el nuevo Pabellón Municipal. La plantilla palentina, que esta semana no tiene partido por la celebración de la Copa Princesa, goza de unos días de descanso para retornar a la competición, a la recta final de la misma, más descansada física y mentalmente. La temporada anterior tuvo opciones de lograr la clasificación para el trofeo monárquico, mientras que en la presente campaña no hubo opción en ningún momento.