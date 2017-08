Quique Garrido: «Es un proyecto serio para estar arriba» Garrido, con el balón, con Joaquín Prado al fondo. / J. Ruiz «El equipo tiene muchos jugadores veteranos pero también jóvenes para que nos den otras cosas», afirma el último fichaje del club colegial ESTHER BENGOECHEA Palencia Sábado, 26 agosto 2017, 23:53

La incorporación del base Quique Garrido al nuevo proyecto del Palencia Baloncesto se hizo ayer oficial y, hasta el momento, formará tándem con el bosnio Sani Campara, a la posible llegada de un tercer base al vestuario de Joaquín Prado. El jugador catalán de 35 años ya defendió la camiseta morada durante cuatro temporadas a las órdenes del técnico Nacho Lezcano, logrando una final de Copa Príncipe y otra de ascenso. Gran conocedor de la categoría, tras su marcha del club colegial militó en el Melilla Baloncesto, el Planasa Navarra y, ya esta pasada campaña, en el Clavijo. El base de 1,79 metros promedió en el conjunto logroñés un total de 7,9 puntos; 1,6 rebotes y 6,1 de valoración. Quique Garrido ya cuenta las horas para hacer las maletas y volver a la que fue su casa durante cuatro años.

–¿Qué supone su regreso al Palencia Baloncesto?

–Mucha felicidad. Encontrarme con mucha gente que me quiere, con una ciudad que vive el baloncesto con pasión, con algún compañero de equipo y con mucha gente que conozco. Tengo muchas ganas de estar ya en el vestuario con mis compañeros.

–¿Y a nivel profesional?

–Estaba siendo un verano un poco duro y que el Palencia Baloncesto quiera contar conmigo otra vez es un orgullo, y llego con muchas ganas y con mucho optimismo.

–¿Qué recuerda de las cuatro temporadas que ha estado en el club palentino?

–Recuerdo mucho sufrimiento en la primera campaña, que nos salvamos con un ‘play out’. Luego comenzamos a crecer y fueron unos años muy buenos a nivel tanto deportivo como extradeportivo.

–Además usted siempre ha sido muy querido aquí...

–Siempre ha sido recíproco, yo también los quiero mucho a ellos. Palencia ha sido el club donde he jugado más años y la verdad es que me trataron increíble.

–¿Fue fácil tomar la decisión?

–Muy fácil, sí, mucho. La verdad es que ha sido un caramelito de esos que te ponen en la boca y no puedes decir que no.

–¿Cómo ve el nuevo proyecto de Joaquín Prado?

–Veo un proyecto muy serio, en línea de los últimos años, haciendo las cosas bien e intentando hacer el mejor equipo posible para la ciudad para buscar estar lo más arriba posible. Veo un equipo con muchos jugadores veteranos, pero habrá gente joven que también nos dará otras cosas. Como siempre el Palencia Baloncesto está siendo de los equipos serios de la categoría, que está creciendo cada año y deseo de corazón que así siga.

–¿No ha coincidido nunca con el entrenador?

–No, solamente he coincidido jugando contra él. He preguntado y me han dado muy buenas referencias sobre él. Me puse el otro día en contacto con Joaquín Prado y estuvimos hablando. Me explicó un poco el proyecto y cómo iba a ir todo y estoy muy ilusionado.

–¿Ya tiene ganas de que empiece la pretemporada?

–Sí, tengo muchas ganas. Aquí estoy acabando los últimos días de vacaciones, pasándolos con la familia y con los amigos, y ya para ir allí y comenzar la temporada a tope.

–¿Qué jugadores conoce de los que están actualmente en la plantilla palentina?

–Aparte de Urko, la pasada temporada he jugado con Bryce en el Logroño. Y tengo buena relación con Sergi Pino, conozco a Lamont, que estuvo entrenando con nosotros una temporada que estuve ahí. También he coincidido con Cvetinovic y muy bien. Con ganas ya.

–¿Le gusta cómo se está reforzando el equipo entonces?

–Sí, el equipo me gusta mucho. Ahora falta que nosotros nos pongamos el mono de trabajo y hagamos la mejor pretemporada posible.

–¿Cómo ve la próxima campaña?

–Hay equipos potentes, pero al final no es por nombre ni por fichajes. Los rivales más duros a batir en la cancha serán los que hagan mejor juego y los que en defensa estén más sólidos.

–¿Considera que habrá más nivel por los descensos y el aumento de presupuestos de los clubes?

–Al final solo un equipo de ACB jugará en la LEB Oro. Yo creo que la liga será parecida al año pasado, donde ya subió el nivel. Creo que puede haber un poco más de nivel, pero no demasiados.

–¿Le gusta que la Liga tenga 34 jornadas?

–Sí, la verdad es que me parece entretenida. A mí me gusta jugar, me es más divertida la primera vuelta cuando jugamos entre semana, es duro pero es muy bonito.

–¿Qué diferencias ve entre el proyecto actual y el último que vivió en el Palencia Baloncesto

–Es parecido al último año, donde jugamos para todos los objetivos posibles. Fue un año parecido con jugadores veteranos y siendo un equipo muy concentrado. Yo creo que este año el equipo va encaminado a lo mismo. La verdad es que no puedes saber lo que va a pasar pero yo sí que veo similitudes con esa temporada.