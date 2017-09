JASON CALLISTE | FICHAJE CHOCOLATES TRAPA «Puedo aportar muchas cosas tanto en ataque como en defensa» Jason Calliste dirige una jugada. / FISHDUCK El nuevo base del conjunto palentino ya está a las órdenes de Prado ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Jueves, 21 septiembre 2017, 23:49

La última pieza del proyecto de Joaquín Prado ya está aquí. El base canadiense Jason Calliste -con pasaporte jamaicano- aterrizó ayer por la tarde en Madrid y militará la próxima temporada en el Chocolates Trapa Palencia. «Estoy realmente contento de jugar esta temporada en el Palencia Baloncesto», señalaba el jugador canadiense, nada más pisar tierra. «Estoy listo para comenzar ya, tengo muchas ganas», añadía.

«Nunca he jugado en España. Es la primera vez que estoy aquí, así que no sé qué liga me encontraré», afirmó el duodécimo jugador de Prado. «Cada competición de cada país es distinta, así que me pondré a ello y aprenderé por el camino», añadió el fichaje, con ganas de trabajar ya en el vestuario morado.

«Puedo aportar muchas cosas al equipo, ya que creo que mi habilidad de juego es muy buena, y puedo jugar tanto en ataque como en defensa», señalaba Calliste, analizando sus cualidades. «También soy un buen anotador», agregó.

El jugador, de 1,88 metros y 27 años, llega al vestuario del club colegial tras haber defendido la camiseta del Kitchener-Waterloo Titans la temporada pasada en la liga canadiense. Comenzó su carrera en los Detroit Titans Roster -donde militó tres campañas- para continuar en el equipo de la Universidad de Oregon. Ha competido en una liga europea, en Letonia, en el conjunto del BK Barons Kvartlas de Riga. «No estoy nervioso por conocer a mis nuevos compañeros, ya que he cambiado de vestuario muchas veces. Estoy listo para empezar», afirmó el nuevo base.

Adaptación

«Vamos a ver cómo afronta su primera temporada en España, si tiene buena capacidad de adaptación y de trabajo», señaló ayer el entrenador del Chocolates Trapa Palencia, Joaquín Prado. «Obviamente necesitará un tiempo para adaptarse porque él tiene que ir a contrarreloj ya que sus compañeros le sacan mucha ventaja al llevar cuatro semanas de trabajo. Contamos con que necesite un tiempo para hacerse», añadió el técnico.

«Sí que es cierto que hay otros jugadores que parten con ventaja respecto a Jason, al no tener este experiencia en nuestra Liga», reconoció Prado. «En este sentido vamos a necesitar la ayuda de jugadores como Urko, Quique o Sergi Pino, con amplia experiencia en la categoría. Ellos son los que tienen que echar una mano tienen que ayudar a los que no conocen la liga», añadió.

De los doce jugadores del vestuario morado solo tres desconocen totalmente la LEB Oro. Ellos son el pívot Dartaye Ruffin y los bases Sani Campara y Jason Calliste, quienes conocerán los pormenores de la categoría el próximo viernes en el primer partido de liga ante el Melilla.

«Es un jugador que ha militado en la posición de 1 y de 2 en su carrera universitaria. Dependiendo de en qué equipo jugase era base o escolta», afirma Prado. «Es un jugador con buena capacidad física, con capacidad de dirección, tiene una buena visión de juego y de tiro exterior», valoró. «También esperamos que tenga una buena adaptación al trabajo defensivo que estamos realizando. Es un jugador importante y que nos tiene que ayudar mucho», añadió el entrenador del Chocolates Trapa Palencia.

Calliste ha jugado -al igual que Campara- tanto de base como de escolta en otros equipos. «Con nosotros va a jugar de base porque tiene que dirigir, pero también le pediremos que tenga capacidad de anotación», concluye Joaquín Prado que, por fin, va a tener la plantilla al completo para la nueva campaña.