«Somos pocas, pero remamos todas en la misma dirección» Alicia Alonso aplaude a sus jugadoras durante un partido. / Antonio de Torre Alicia Alonso, entrenadora del Restaurante La Alhambra Unami femenino de baloncesto, destaca la unidad de una plantilla que cuenta con seis jugadoras en el primer equipo FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 4 abril 2018, 21:45

El pasado 17 de marzo disputaba su último partido dentro de su grupo dentro de esta fase en el largo camino hacia el ascenso a la Liga femenina 2. Lo hizo con una victoria en tierras asturianas frente al Skoda Alecar Avilés. Tres semanas después, el Restaurante La Alhambra Unami regresa a la competición. «Ya veremos si nos ha venido bien este tiempo; eso lo veremos el sábado. Es verdad que tampoco hemos estado paradas. A nivel de competición sí, pero hemos estado entrenando con ganas y estamos físicamente bien de momento», comentó la entrenadora del conjunto segoviano Alicia Alonso. Y dentro de la normalidad, que no es poco. «Han tenido sus días de descanso, han podido cargar las pilas para este mes que nos queda. En ese sentido sí que nos puede haber venido bien este descanso».

Un mes de abril cargado de partidos Dicen que en abril, aguas mil. No van a ser tantos los partidos que tenga que disputar el Restaurante La Alhambra Unami durante este mes, pero sí que va a ser muy intenso, cargado de encuentros. Y prácticamente todos se van a disputar en Segovia. Todos los fines de semana habrá baloncesto en el Emperador Teodosio, menos el 28 que jugará en Coruña, aunque el 29 lo hará en Segovia. Doble ración para ese fin de semana. El primero será este sábado frente a Tirso, el próximo contra el Rosalía Pío XII, al siguiente Avilés, para cerrar con Maristas Coruña.

Tres partidos, tres victorias; todas lejos de Segovia. «Si te soy sincera, la verdad es que no me lo esperaba. Cuando tienes un equipo, una base montada, un proyecto hecho, y se te va desmontando un poco, y tienes que tomar decisiones que pueden desequilibrar un poco al equipo a nivel psicológico, cuando las jugadoras ven que las cosas van cambiando, que cada vez son menos (ahora mismo en plantilla son seis y llevan así desde el pasado mes de enero), ver cómo están respondiendo no me lo esperaba. Yo he sido jugadora hasta hace poco y cuando ves que las cosas cambian te puedes desequilibrar un poco. Están demostrando lo que valen, lo que yo pensaba de ellas y la verdad es que estoy muy contenta por el desarrollo de la temporada y también de esta fase», valoró.

¿Qué tiene este equipo? ¿Garra, coraje, fuerza, solidaridad...? «Te podría decir una lista interminable de adjetivos, pero para mí, corazón, y sobre todo la unión que tienen, la que hemos llegado a conseguir que creo que es lo más importante en un equipo. Somos pocas, pero lo bueno es que estamos remando todas en la misma dirección, estamos todas en el mismo barco. Y eso hace que los resultados lleguen y que el grupo esté tan bien como está. Y luego está también la unión con las jugadoras del equipo júnior que nos están echando una mano. Se llevan muy bien entre ellas, saben cada una el rol que tienen dentro del equipo; se respetan», añadió.

¿Y qué pasaría si el equipo pasase a la siguiente ronda en esta fase de ascenso? «Está claro que pasar a la siguiente fase se complica a todos los niveles, económico, el deportivo, con el estado físico de las jugadoras... Pero no renunciaríamos a ello. No se lo merecen estas jugadoras en ningún momento. No entra en mi cabeza renunciar a una fase de ascenso ni de broma. No sé cómo lo haría, pero trabajaría noche y día para sacar esto adelante y disfrutar de esta fase de ascenso que tanto se merecen», destacó.

En este sentido fue una pena empezar con el sistema de competición de esta fase. Así lo considera Alicia Alonso. «Es la pena que tengo porque a día de hoy hemos perdido cuatro partidos (los cuatro durante la fase regular y ninguno en esta fase de ascenso). El trabajo que están haciendo estas chicas es increíble. Hemos ganado los tres partidos (todos fuera) y seguimos en esa misma posición y aún así siguen dando guerra y siguen trabajando. Es que no las puedo pedir más. Me parece injusto. Pero es lo que nos ha tocado y yo con lamentaciones no sé trabajar, prefiero seguir a lo nuestro y ver hasta dónde podemos llegar».