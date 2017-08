Baloncesto Pino: «El club hará una plantilla para luchar por el ascenso a ACB» Sergi Pino, con la camiseta del Gipuzkoa, la temporada pasada. / Mikel Fraile El único fichaje elogia el trabajo de Joaquín Prado y afirma que le encantaría volver a ACB con el equipo palentino ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 1 agosto 2017, 11:20

El alero Sergi Pino (Barcelona, 3 de julio de 1987) se convirtió el pasado viernes en el primer jugador del Palencia Baloncesto para la próxima temporada. Pino, recién aterrizado del Open 3x3 de Moscú, llega al club colegial con la intención de lograr el ascenso a ACB, categoría que persigue desde hace años y asegura que no le preocupa en absoluto ser el único fichaje del club hasta la fecha.

–El último partido que le dirigió Joaquín Prado fue con el Lleida en Palencia en el quinto partido de la primera eliminatoria del play off de ascenso a ACB de la temporada 2012-13...

–Lo que son las cosas. Ese partido, el quinto de la eliminatoria, teníamos lesionados a un pívot importante, además de a Mikel Feliú. De no ser así hubiésemos dado mucha más guerra en esa eliminatoria, en la que Dani Rodríguez era nuestro base.

–Un Dani Rodríguez con el que ya no compartirá vestuario...

–Un pena que no siga en Palencia. Al final el mundo del baloncesto es así, vamos y venimos. Cada temporada, en mi caso, estoy en un equipo diferente. Por eso me gustaría muchísimo subir con el Palencia Baloncesto y estar dos años en ACB.

–¿Qué le hizo decantarse por la oferta de Palencia Baloncesto?

–El club y Joaquín Prado han estado detrás de mí. Ese punto de confianza de un equipo grande ha sido el detonante para fichar por el Palencia. El interés de Joaquín ha sido enorme, incluso muchos domingos, cuando él estaba con la preparación del Europeo sub 18, me llamaba para preguntarme qué tal desde Bosnia. Todo eso me ha dado mucha confianza.

«No me preocupa ser el único jugador de la plantilla hasta el momento»

–Además el interés del Palencia Baloncesto viene desde hace muchos años...

–Desde hace años, incluso cuando el Palencia y yo estábamos en LEB Plata. Por diferentes circunstancias, al final, no se dio el fichaje hasta esta temporada.

–¿Ha tenido muchas ‘novias’ este verano?

–He estado entre Breogán y Palencia, aunque a última hora también se sumaron Manresa y Betis.

–A Palencia llega como jugador importante. ¿Le pesa este rol?

–Nunca se ha dado el caso de ser el primer jugador de una plantilla. He mantenido el contacto con Joaquín Prado y me ha transmitido la importancia de mi fichaje y el interés por mí. Quiero recuperar el sueño que me han quitado de volver a jugar en ACB.

–¿Qué ha pasado en Gipuzkoa para quitarle el sueño de ACB?

–El año pasado nos curramos el ascenso en la pista. Me parece bien que no me quieran, pero me pueden llamar, porque confías en las personas. Es como si coges un roca grande, la consigues levantar durante un año y ahora toca volver a hacer lo mismo. Eso me gusta, siempre he sido un luchador grande y lo seré hasta que me retire. Estar en ACB es el sueño de todo el mundo y yo creo que debería ser jugador ACB. Andorra confió en mi una campaña y ahora quiero terminar mi carrera en ACB. Por todo esto mi objetivo es el ascenso y jugar en la máxima categoría con el Palencia Baloncesto.

«Tenía claro que si me quedaba en LEB Oro era para luchar por todos los títulos»

–¿Le ha defraudado Porfi Fisac?

–La verdad es que sí. He luchado y he demostrado en la pista mi valía durante la pasada temporada y ahora que ni me llame duele un poco. Me alegré mucho por la afición de Gipuzkoa y sé que nos volveremos a ver las caras en ACB.

–¿Le preocupa ser el único fichaje hasta la fecha?

–Sé que Joaquín y el Palencia harán un gran equipo y están sonando nombres que pegan muy fuerte. No me preocupa en absoluto esta situación. A la hora de fichar es una guerra de dinero y uno es jugador y tantea varias opciones. Por ejemplo, hablé con Mikel Uriz y estuvimos comentando que jugaríamos en Palencia, pero finalmente entró el Betis y le fichó. Hay muchos jugadores en el mundo y al final los equipos punteros van a por los mismos jugadores. En ese sentido que la afición esté tranquila. El año pasado en Gipuzkoa nos colocaban como el noveno equipo y al final terminamos en la primera plaza.

–Lo que está claro es que esta temporada está costando más fichar...

–Muchos equipos están confeccionando plantillas para luchar por el ascenso. Betis, Manresa y Breogán están pujando fuerte. Ahora las ligas serán más interesantes por los ascensos y descensos. Sé que muchos equipos dirán que hay que ir paso a paso, pero quien diga eso miente. Yo soy el primero que digo que hay que luchar por ascender.

–Entonces el objetivo del Palencia Baloncesto debería ser el ascenso...

–Sí. Ahora sé que están concluyendo las obras del pabellón. Tenía claro que si me quedaba en LEB sería para luchar por todo, sino me hubiera ido al extranjero para jugar en las ligas francesas, italianas o alemanas.