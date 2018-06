Periodo de reflexión para Alejandro Martínez Alejandro Martínez, en un partido de esta temporada en el Pabellón Municipal de Deportes. / Marta Moras Los movimientos en los banquillos de la ACB condicionan el futuro del técnico catalán al frente del Chocolates Trapa ÁLVARO MUÑOZ Palencia Martes, 5 junio 2018, 12:24

El futuro de Alejandro Martínez al frente del banquillo del Chocolates Trapa es incierto. Ni sí, ni no. El técnico catalán, que no se desconecta de la vorágine del baloncesto con la disputa de los 'play-off' de la NBA y de la ACB, no desvela aún si seguirá una temporada más al frente del conjunto palentino.

Con la campaña terminada para el Chocolates Trapa y para Alejandro Martínez, el preparador catalán considera que es necesario tomarse un tiempo antes de decidir su futuro. «Tendremos que hablar en las próximas fechas. Estamos valorando aún la campaña pasada, sobre todo desde que llegué en febrero, así como el rendimiento de los jugadores. Desde que concluimos la campaña hace diez días, he aprovechado para ver todos los partidos de esta campaña y ver qué podíamos haber mejorado, qué errores se podían haber evitado... Es muy pronto para tomar una decisión. Ya veremos si los caminos del Chocolates Trapa y de Alejandro Martínez confluyen», sentenció el técnico catalán, quien reconoció que se ha encontrado a gusto en el club en los más de cien días que ha estado sentado en el banquillo morado. «Me he encontrado muy cómodo en la ciudad, en el club y con toda la gente que lo rodea. Me ha encantado Palencia y el ambiente de baloncesto que se aprecia», prosiguió.

Aspectos contractuales

Entre los muchos aspectos que tienen que negociar el club y el preparador se encuentran el diseño del nuevo equipo, los jugadores que conformarían ese plantel y, por su puesto, el nuevo contrato. A todos esos elementos se sumaría la posibilidad real que tiene Alejandro Martínez de volver a la categoría reina del baloncesto nacional, la ACB. «Sería un mentiroso si no lo dijera así. Esta temporada se prevén muchos cambios en la ACB y aún no sé si tengo opciones de ocupar uno de esos puestos. Aún así valoraría positivamente si sigo el próximo año otra vez en Palencia», añadió el entrenador catalán.

Precisamente uno de los banquillos libres, además del que ha dejado Porfi Fisac tras abandonar el Delteco GBC, es el del club de su vida, el Iberostar Tenerife. Parece que el griego Fotis Katsikaris no seguirá dirigiendo al club canario y el propio Alejandro Martínez ha declarado en un medio insular que no le importaría volver al Iberostar Tenerife. «Quiero estar en un sitio donde valoran mi trabajo y mi persona. En Palencia lo han hecho durante estos meses, como ya lo hicieron en Canarias o en México. Busco un club serio como Palencia, pero lo cierto es que otros también lo son», apostilló ayer el técnico catalán, quien se dará unos días para tomar una decisión final. «Creo que es sano pensarlo durante unos días. Hay que analizar las posibilidades para elegir la mejor decisión para las dos partes. Las prisas nunca son buenas», añadió ayer Martínez.

Precisamente sin prisa, Alejandro Martínez analiza la posibilidad de volver a la categoría reina del baloncesto nacional. Pero aunque los banquillos del Gipuzkoa y del Tenerife están libres, esos puestos no se ocuparán hasta que las competiciones no concluyan. «Es así todas las temporadas. El mercado no se moverá hasta que finalice la ACB (ahora mismo se están disputando las semifinales del 'play-off' por el título) y la final por el ascenso a la ACB (el ICL Manresa domina la eliminatoria ante el Melilla por dos a cero), afirmó Martínez.

En cambio, para el club, la primera opción, según aseguraba el vicepresidente del Chocolates Trapa, Fernando Martínez-Zulaica, era dar continuidad al proyectó que recogió Alejandro Martínez en febrero. De esta forma, la primera opción que baraja el conjunto palentino es la continuación del técnico catalán, que ha conseguido en los últimos meses lavar la imagen del equipo y clasificarlo para el 'play-off' de ascenso a ACB, aunque quedó apeado de la lucha por el ascenso en semifinales contra el Manresa en una eliminatoria, que, aunque no consiguieron ninguna victoria, dejaron buena imagen entre los aficionados palentinos. «No hay dudas de que los resultados han sido muy buenos en este tiempo. Es nuestra primera opción para el banquillo», aseguraba hace unos días Martínez-Zulaica, quien afirmaba que en los próximos días la directiva se reunirá con los principales patrocinadores del club (Ayuntamiento de Palencia, Diputación y Chocolates Trapa), pues uno de los pilares de la próxima temporada volverá a ser el apoyo institucional y empresarial de la provincia de Palencia.

Alejandro Martínez llegó al banquillo del Chocolates Trapa a mediados del mes de febrero, tras empezar la temporada en el Betis de ACB, donde fue destituido tras perder los seis primeros partidos de la campaña. Asimismo, Martínez, con una amplia trayectoria en la ACB, ha estado casi toda su carrera vinculado a los equipos de base de Tenerife. En la temporada 2011/12 ascendió a la ACB con el Iberostar Canarias, en el que entrenó hasta noviembre del 2015. En abril de 2017 ficha por el Real Betis Energía Plus, conjunto que dejó en octubre.