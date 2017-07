LIGA FEMENINA Pepe Vázquez: «Cuando te llama el mejor club de España es difícil decirle que no» Pepe Vázquez, durante un entrenamiento. / PRODEP El técnico gallego, nuevo ayudante de Ortega en el Perfumerías Avenida de Salamanca, señala que «soñar con la Final-Four es gratis pero, ¿por qué no dar un paso más esta temporada?» JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Sábado, 29 julio 2017, 13:41

Avenida estrenará segundo entrenador esta próxima temporada con Pepe Vázquez, que será el ayudante de Miguel Ángel Ortega en el banquillo. Nacido en Santiago de Compostela hace 37 años, cuenta con experiencia tanto en Liga 2 como en la elite (Burgos o esta pasada campaña en el Cref Hola madrileño). Su ilusión por su llegada a Avenida es máxima.

–¿Quién es Pepe Vázquez?

–Un entrenador joven, con mucha ilusión, que tiene la suerte de poder llevar ya muchos años en el baloncesto profesional y que ahora le surge esta oportunidad de venir al mejor club de España y uno de los mejores de Europa. Tengo muchas ganas de seguir progresando y ayudar al club, a las jugadoras y a Miguel Ángel.

–Tiene estudios de magisterio pero, ¿cómo empezó en el baloncesto?

–Soy de La Salle de Santiago, siempre jugué en el colegio. Tan pronto cumplí los 18 años me ofrecieron entrenar a un equipo de minibasket y lo pude compaginar con mis últimos años como jugador. Cortegada me llamó y ese año lo pude compaginar jugando en Liga EBAcon Cambados. Hasta que Tito Díaz me llamó para ser su segundo en Extrugasa en la Liga Femenina y desde entonces ya me centré en la faceta de técnico. Soy profesor y lo de enseñar es algo vocacional y también me encanta enseñar baloncesto. Soy un privilegiado.

–Su primera experiencia en Liga Femenina llegó en Burgos y fue un buen año.

–Sí. Como primer entrenador sí. Fue un año extraordinario. Nos metimos en la Copa de la Reina cuando iba todavía muy poca gente a vernos y luego ya en la Liga Femenina he estado la segunda vuelta en el Cref Hola de Madrid.

–Una temporada un tanto convulsa porque le destituyeron pero a la semana le volvieron a ofrecer el equipo porque las jugadoras presionaron para que usted volviera.

–Fue una temporada complicada por todo lo vivido. No deportivamente, sino por todo lo que rodeaba al club con la falta de pagos, enfrentamientos entre directiva y jugadoras... Me destituyen y a la semana vuelvo por la petición de las jugadoras. Eso me hace sentirme orgulloso porque ellas veían que el trabajo en la pista estaba siendo bueno. Fue duro pero siempre intento quedarme con lo positivo. Ahora soy mejor entrenador porque las situaciones no agradables también ayudan a crecer.

–¿Cómo un entrenador de LF acepta ser segundo ahora?

–Cuando te llama el mejor club de España es muy difícil decirle que no. Soy joven, llevo muchos años ejerciendo y para mí no es un paso atrás. Trabajar con alguien como Miguel es positivo, me apetece aprender de él, para mi formación me vendrá seguro muy bien.

–¿Se centrará en el primer equipo o ayudará también con la cantera?

–En principio es para el primer equipo, aunque estoy abierto a cualquier propuesta que me hagan. Soy entrenador de club. El trabajo con la cantera me gusta mucho y siempre se puede echar una mano siempre que no se descuide al primer equipo.

–¿Ha sido Ortega importante en su llegada?

–Con Miguel la relación es buena. No nos hemos enfrentado nunca con nuestros equipos pero hemos hablado mucho. Él estuvo en Burgos como yo. Ya hemos tenido reuniones de trabajo y hay muy buen feeling.

–Seguro que la opción de vivir la Euroliga desde dentro habrá pesado mucho también.

–Muchísimo. Es un gran plus. Un entrenador vive de experiencias y esta puede ser apasionante. Esa exigencia de jugar a primer nivel miércoles y sábado...

–Llega a un equipo que lo ha ganado todo en España y que quiere estar en, palabras de Ortega, en la próxima Final-Four. ¿Dónde está el reto para la 2017-18?

–En España, igualar lo hecho y superarlo. Y en Europa, ¿por qué no dar un pasito más y jugar la Final-Four? Soñar es gratis. El grupo es muy duro pero me alegra que Miguel sea tan optimista.

–¿Qué le parece la plantilla?

–Muy buena y se mejora físicamente con respecto al año pasado. En el interior se ha pegado un salto importante con la llegada de Nicholls al igual que con la vuelta de Robinson. Y unidas a Erika y Gil hay un interior muy potente. También es importante la llegada de Asurmendi, una segunda base de garantías.

–¿Tiene especial interés en dirigir a alguna jugadora de Avenida?

–Yo jugaba de base y poder entrenar a Silvia Domínguez es un orgullo. Me consta que es una gran profesional. Será un lujazo tenerla en mi equipo.