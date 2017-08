BALONCESTO «El Palencia es el mejor club de LEB Oro, con claras opciones de ACB» Nikola Cvetinovic, con la camiseta del Araberri, ante el Palencia Baloncesto en diciembre del año pasado. / ANTONIO QUINTERO El ala-pívot serbio Nikola Cvetinovic se convierte en el quinto fichaje del conjunto palentino en el nuevo proyecto de Joaquín Prado ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Sábado, 19 agosto 2017, 10:26

El ala-pívot serbio Nikola Cvetinovic disfruta en su tierra natal de sus últimos días de descanso -siempre que el sueño de su hija se lo permite- antes de incorporarse a la disciplina del Palencia Baloncesto. La última incorporación del club morado no ve el momento de subirse al avión y llegar a España para ponerse a trabajar en el nuevo proyecto morado.

-Se convierte en el quinto jugador del Palencia Baloncesto...

-Sí, estoy muy contento. Cuando me llamó mi agente para decirme la oferta del Palencia Baloncesto, yo acepté al momento porque es un club muy serio, es el mejor club de LEB Oro y con aspiraciones claras para subir a ACB.

-Así que no tuvo duda alguna...

-No, no tuve ninguna duda porque durante muchos años he oído hablar de la seriedad del Palencia Baloncesto. Siempre me han hablado bien de este equipo, creo que es el mejor club de la categoría. Es un club de ACB que está jugando en LEB Oro.

-¿Se mantiene al tanto de la actualidad del equipo?

-Sí, claro que sigo las noticias del equipo y he visto que continúan Lamont y Urko. Creo que vamos a trabajar duro, y vamos a luchar por las aspiraciones del club y por intentar ganarlo todo.

-Cuenta con amplia experiencia en LEB Oro o incluso en ACB...

-Sí, España es mi segunda casa, mi otro país. He jugado en ambas ligas y espero que en esta temporada pueda servir mi experiencia y tengamos un año muy bueno en Palencia. Estoy muy motivado y muy feliz por este nuevo proyecto.

-¿Qué puede aportar al equipo?

-Buena energía, buena defensa, trabajar muy duro y cualquier cosa que el entrenador necesite. Yo lo intentaré, porque somos profesionales y cualquier cosa que quiera el equipo para ganar y subir vamos a trabajar para conseguirlo.

-¿Conoce al nuevo técnico Joaquín Prado?

-Sé que es un entrenador que sabe mucho de baloncesto y tiene mucha experiencia, y que trabajaremos juntos por dar un paso adelante al equipo palentino.

-¿Le gusta la idea de jugar como local en el pabellón palentino?

-Hice un gran partido la última vez que jugué allí con el Araberri. Me dio una energía muy positiva. Es un público que sabe de baloncesto y que respeta el baloncesto. La gente me aplaudió en el partido con mucho respeto, es una ciudad entera que vive por el baloncesto y eso es muy importante para mí. El pabellón siempre está lleno y además lo están ampliando para cumplir las normas de ACB y creo que es un paso adelante. Ojalá lo logremos, vamos a trabajar por ello.