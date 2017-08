Baloncesto El Palencia Baloncesto se ve obligado a arrancar la liga en Villamuriel Estado de las obras del pabellón EspañaDuero en el mes de julio. / Antonio Quintero El club solicitará a la Diputación el uso del Adolfo Nicolás debido a la demora que acumulan las obras de las instalaciones de la capital ÁLVARO MUÑOZ Palencia Miércoles, 2 agosto 2017, 11:33

«Solo tenemos una primera comunicación de que probablemente se retrasen, pero aún no sabemos de cuánto tiempo estamos hablando. Se ha adelantado ya mucho en la obra pero aún falta mucho más», aseguraba el pasado jueves el concejal de Obras, Facundo Pelayo.

De esta forma, un nuevo contratiempo se instalaba en el seno morado, que no podrá disputar las primeras jornadas de liga en el remodelado pabellón EspañaDuero. Aunque se desconoce el plazo para concluir las obras, es más que posible que las primeras cinco jornadas en casa se disputen en otras instalaciones deportivas, lo que implicaría que la remodelación del pabellón no concluiría hasta finales de noviembre. «Nos han dicho que van con retraso un mes y medio, pero no nos han dicho una fecha concreta», afirmó ayer el presidente de Palencia Baloncesto, Gonzalo Ibáñez.

Ante este imprevisto, la directiva del Palencia Baloncesto ya está trabajando en la búsqueda de unas nuevas instalaciones para competir. Entra las opciones que baraja el club, la que despierta más interés es la fórmula del pasado play off, cuando el equipo colegial disputó las eliminatorias en el pabellón Adolfo Nicolás de Villamuriel. En aquel momento, la directiva del Palencia Baloncesto también pensó en disputar los últimos partidos de la temporada en Valladolid, pero finalmente optaron por la cancha cerrateña. «Estamos trabajando para buscar soluciones. Lo más probable es que volvamos a jugar en el pabellón de Villamuriel, pero aún tenemos que hacer las gestiones», continuó el presidente, que tampoco descarta la posibilidad de jugar en Valladolid. «Nos comunicaron el viernes el retraso de las obras, por lo que ahora mismo no descartamos ninguna posibilidad», comentó Ibáñez.

El primer paso que dará la directiva colegial será la petición del pabellón cerrataño al titular de las instalaciones, la Diputación de Palencia. «Esta semana iniciaremos los primeros trámites y entre ellos estará la solicitud del pabellón a la Diputación de Palencia», sentenció el presidente.

Una vez que se conozca la instalación que albergue las primeras jornadas de liga, el club empezará a gestionar el resto de trámites que se llevaron a cabo en el mes de abril para engalanar el pabellón Adolfo Nicolás. En aquella ocasión el parqué se alquiló a una empresa de Íscar, mientras que los marcadores electrónicos se trasladaron desde el pabellón Marta Domínguez –EspañaDuero– hasta la localidad cerrateña y se instalaron unas gradas supletorias para aumentar el aforo del pabellón. «Vamos a intentar que sea el menos tiempo posible, para que sea lo menos perjudicial para el interés del club y de los aficionados», señaló el dirigente palentino, que espera que este nuevo contratiempo se solucione lo antes posible. «Es un contratiempo para el equipo, porque no empezar en tu campo es un trastorno, además de la campaña de socios», concluyó el presidente.