Otegui: «Estoy seguro de que esta directiva hará un equipo competitivo» El pívot vasco Urko Otegui, en el pabellón municipal de deportes. / Antonio Quintero El pívot vasco, que encara su sexta campaña consecutiva en el club, se muestra encantado de que Joaquín Prado dirija este proyecto en LEB Oro ÁLVARO MUÑOZ Palencia Viernes, 11 agosto 2017, 11:38

Urko Otegui (San Sebastián, 1981, 2, 03 metros de altura) ha echado raíces en Palencia. No lo esconde y presume de ello. Le gusta la ciudad y el proyecto deportivo del club, y lo más importante, su familia se encuentra cómoda en Palencia. El jugador vasco y capitán encara su sexta temporada como pívot del Palencia Baloncesto con la misma energía que hace seis años.

–Siempre aseguró que iba a escuchar a Palencia Baloncesto y así ha sido...

–Ha sido muy fácil. Siempre he dicho que lo primero era escuchar al Palencia. Después de tantos años, tenemos una confianza mutua y estoy, junto con mi familia, muy a gusto, tanto en el club como en la ciudad. Las posturas eran las mismas y hemos cerrado la renovación.

–Desde la directiva afirman que la negociación ha sido muy sencilla...

–Al final de cada temporada ya íbamos hablando. La directiva me dijo que querían contar conmigo y yo siempre les confirmé que con los primeros que iba a hablar era con ellos. Esa confianza ayuda siempre a acercar posturas y que todo sea mucho más fácil.

–¿No buscaba el sueño de volver a la ACB?

–Con la edad que tengo, solamente quiero estabilidad, disfrutar del baloncesto y ser importante dentro de un proyecto. Ya disfruté la ACB en otra etapa de mi vida y ahora quiero disfrutar del baloncesto, de otros retos como pueden ser conseguir la copa, lograr el ascenso... eso es realmente lo que me motiva a seguir. Y sé que eso lo tengo en Palencia. Además, la estabilidad familiar que tengo en Palencia sería una locura perderla.

–Sexta temporada consecutiva. ¿Qué van a poder ver de Urko Otegui los aficionados?

–Ahora no me voy a reinventar en otro tipo de jugador. Durante las cinco temporadas anteriores he sido el mismo y voy a seguir haciéndolo igual. Físicamente me encuentro bien y por suerte hasta el momento no he tenido ninguna lesión grave. Me sigo cuidando y espero lo de siempre, aportar tanto dentro de la cancha como fuera, en el vestuario. Y, por su puesto, ayudar al equipo a conseguir los objetivos que nos marquemos.

Quique Garrido, en la agenda del Palencia Baloncesto Un viejo conocido de la afición del Palencia Baloncesto podría recalar este verano en las filas del club colegial. Se trata de Quique Garrido, que la pasada campaña militó en el Clavijo Calzados Robusta con Bryce Pressley. Garrido, que aún no ha recibido la oferta del Palencia Baloncesto, vería con buenos ojos volver a la que fue su casa entre las temporadas 2010-14. Desde la directiva del Palencia Baloncesto ni afirman, ni desmienten la noticia. «Quique Garrido está dentro del abanico de bases nacionales disponibles como puede ser Joan Creus, pero no hay ninguna propuesta hecha», afirma el vicepresidente del Palencia Baloncesto, Fernando Martínez-Zulaica. Precisamente, para el nuevo técnico del club, Joaquín Prado, la posición de base es una de las principales prioridades para el nuevo proyecto del asturiano.

–¿Y que objetivos son?

–Evidentemente es pronto porque todavía no está la plantilla cerrada. Mi objetivo es el de todos los años, jugar cada fin de semana para ganar y estar arriba. Sabemos que es una liga complicada y que este año habrá equipos más fuertes.

–Lo que está claro es que se queda como único líder de la temporada pasada...

–El presupuesto de los clubes, con los ascensos, ha variado. Se nos han ido todos los jugadores a otros equipos y tenemos que confiar en esta directiva. Estoy convencido de que volverá a hacer un equipo competitivo. Entre todos, y ahí incluyo a afición, prensa, ciudad, empresas..., tenemos que luchar por una nueva temporada. El Palencia Baloncesto no es exclusivamente de la directiva o de la afición, el Palencia Baloncesto envuelve a toda una ciudad. Se han ido todos, pero el club traerá a los mejores jugadores.

–De momento los tres componentes que forman parte de la plantilla, son jugadores importantes en la LEB Oro...

–Pino es un jugadorazo y Pressley tiene un margen de mejora brutal. Estoy convencido de que la directiva está trabajando para hacer la mejor plantilla posible dentro de las posibilidades que tengamos. Sabemos, y eso es una virtud, que este club hace bien en no gastar de más.

–El entrenador decía que su renovación era una prioridad absoluta...

–Joaquín está contento de que yo continúe y yo estoy feliz de que él sea el entrenador. En anteriores etapas sé que he sido un jugador al que él ha querido fichar y estoy muy contento con que sea el entrenador. Hace un buen baloncesto y lleva bien los equipos humanos.

–¿Le preocupa contar con tan solo dos compañeros en la plantilla?

–Este año el mercado se está retrasando. Estoy convencido de que el primer día de pretemporada estaremos prácticamente todos. Hay más equipos que todavía no han cerrado las plantillas y tenemos que ser positivos. Todos debemos confiar y luchar por el bien de este proyecto que realmente es de todo Palencia.

–A falta de confirmación, iniciarán la temporada en Villamuriel...

–Era consciente de que semejante obra no iba a dar tiempo a acabarla. Ahora se verá también lo que realmente la gente quiere a este proyecto. El play off ya los jugamos en Villamuriel y no nos fue nada mal. Todos esperamos ansiosos el nuevo pabellón, porque eso siempre motiva. Tampoco creo que Villamuriel sea un mal escenario para empezar unos partidos y ya volver luego a nuestro campo.