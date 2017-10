«Ahora todos los niños quieren ser el mejor del mundo y ganar mucho dinero»

«Tengo en mi casa más trofeos de golf, que soy muy malo, que de baloncesto»

Juan Antonio ‘Juanito’ Corbalán no se considera un mitómano. Y tal vez por esta razón no hay fotografías de su época de jugador enmarcadas en su casa ni trofeos expuestos en su salón. «Los trofeos los vas viendo como parte de un paisaje, como si ves una alameda en el mismo sitio de siempre que no te habías fijado anteriormente. No vives pensando en lo que hiciste, va quedando como un recuerdo remoto», afirma el exjugador de baloncesto, que guarda la mayoría de sus trofeos en cajas en el trastero.

«Tengo más trofeos de golf, donde he de reconocer que soy malísimo, que de baloncesto», afirma con humor. «Algún amigo que viene a casa me dice, ‘qué copa más bonita’. Y resulta que es de golf, de las dos o tres que tengo en casa. De baloncesto no tengo ninguna expuesta», agrega. Para Corbalán lo importante son las vivencias. «El deporte es para compartirlo con el equipo que son tus compañeros de viaje», concluye.